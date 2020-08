Bộ phim ngược không thua "Hương mật tựa khói sương": Phục trang quá đẹp, công chúa Trương Dư Hi xuất hiện

Bộ phim Lưu Ly (Tên cũ là Lưu Ly mỹ nhân sát) đã chính thức lên sóng trên Youku vào tối 6/8. Ấn tượng đầu tiên mà bộ phim mang lại là dàn diễn viên có ngoại hình bắt mắt và phục trang khá chỉn chu, chất lượng.

Lưu Ly mỹ nhân sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang. Bộ phim có nội dung xoay quanh Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) - Tư Phượng (Thành Nghị) và mối lương duyên 10 kiếp nhiều khổ ải của 2 người.

Nữ chính ban đầu là chiến thần tướng quân, sở hữu sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới hay âm phủ đều sợ hãi. Dù đứng trước thiên binh vạn mã, nàng cũng chẳng hề nao núng. Vì trả thù, Toàn Cơ bị coi là tội nhân không thể dung thứ. Dẫu vậy, vì từng lập được ngàn vạn chiến công nên nàng được đầu thai làm người phàm nhằm giác ngộ đạo lý và hạ bớt phần oán hận.

Viên Băng Nghiên.

Thành Nghị.

Trong 5 tập đầu tiên vừa lên sóng, nữ chính đã đầu thai thành người phàm, nàng lọt vào gia đình họ Chử, được đặt tên là Chử Toàn Cơ. Tuy nhiên, sự chào đời của Toàn Cơ cũng ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ, ấy là nàng được sinh cùng người chị Chử Linh Lung (Trương Dư Hi). Lớn lên, cặp chị em sinh đôi này luôn gắn liền như hình với bóng.

Vì Chử Toàn Cơ có thói quen, cách sống khác người nên liên tục vướng vào rắc rối. Mỗi lần em gái bị cha trách phạt, Linh Lung thường đứng ra bênh vực. Cô thậm chí còn giả vờ khóc lóc hay tỏ ra đáng thương trước mặt cha hòng giúp em gái thoát tội. Sự yêu thương ấm áp mà Linh Lung dành cho Toàn Cơ khiến khán giả thích thú. Ngoài ra, nhan sắc của cô gái này cũng được ngợi khen là rực rỡ, bắt mắt hơn cả vai chính Toàn Cơ do Viên Băng Nghiên thể hiện.

Trương Dư Hi.

Người đóng vai Linh Lung không ai khác ngoài Trương Dư Hi. Trương Dư Hi sinh năm 1993 tại Cát Lâm - Trung Quốc. Cô hiện đang hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Trương Dư Hi từng gây ấn tượng khi đóng vai ca kỹ hầu rượu cho Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) trên thuyền trong Hậu cung Như Ý truyện. Thời điểm Hậu cung Như Ý truyện phát sóng, Trương Dư Hi đã bị chỉ trích thậm tệ, lý do là nhân vật ca kỹ của cô nàng đã khiến Càn Long tát Như Ý (Châu Tấn), đồng thời dẫn đến cảnh phim cắt tóc đoạn tình gây rúng động CBiz.

Trương Dư Hi từng đóng "Hậu cung Như Ý truyện".

Sở hữu gương mặt đáng yêu, xinh xắn, thân hình chuẩn, mảnh mai, cùng gu thời trang sành điệu, Trương Dư Hi luôn là một gương mặt sáng, có tiếng tăm trong làng thời trang và ở các sự kiện lớn nhỏ. Ngoài Lưu Ly và Hậu cung Như Ý truyện, Trương Dư Hi còn đóng các phim như Mỹ nam Đường triều, Nàng công chúa tôi yêu, Không thể ôm lấy em.