Bộ phim live-action đầu tiên về chú gấu "tai to" Chebi ra mắt khán giả Việt

Với nhân vật chính là chú gấu tai to Chebi có ngoại hình đáng yêu, hài hước hứa hẹn sẽ "đốn tim" tất cả các bạn nhỏ cũng như đem lại cho gia đình những gây phút giải trí, thư giãn.

Gần sáu mươi năm trước, chú gấu lông xù Chebi đã lần đầu xuất hiện trong cuốn sách của Nga dành cho trẻ em “Gena the Crocodile and his friends” với cái tên Cheburashka. Sau đó, cậu tiếp tục trở thành nhân vật chính của loạt tác phẩm hoạt hình và dần trở nên nổi tiếng nhờ những bài hát trong phim. Là một sinh vật nhỏ bé, màu nâu, da phủ đầy lông thường xuất hiện trong các sản phẩm nghệ thuật tại nước Nga và được xem là kho báu của quốc gia này.

Chebi nổi tiếng ở quê nhà đến mức, chỉ cần hỏi bất kì người Nga nào họ cũng sẽ nói với bạn rằng họ đã biết Chebi từ khi còn bé, cậu được ưu ái gọi là “Mickey Mouse nước Nga”. Mặc dù chú gấu lông xù chỉ xuất hiện trong một cuốn sách dành cho trẻ em và bốn bộ phim ngắn, nhưng sức ảnh hưởng của cậu vẫn rất lớn và trở thành một "ngôi sao" với nhiều người hâm mộ hay thậm chí là di sản của Nga.

Không chỉ có sức hấp dẫn ở Nga mà chú gấu tai to này còn được biết đến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Phần Lan với tên Muksis, ở Đức được gọi là Plumps, ở Nhật và Việt Nam cậu được đặt tên là Chebi. Thậm chí ở Nhật, Chebi đã nổi tiếng hơn 30 năm và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim được phát hành tại đất nước mặt trời mọc.

Và trong tháng 5 này, Chebi chính thức "ra mắt" khán giả Việt trên màn ảnh rộng trong tác phẩm live-action đầu tiên của mình. Thay vì là một món đồ chơi nhồi bông thì chú gấu Chebi nay thực sự tồn tại ngoài đời và rất thích ăn cam. Trên chuyến phiêu lưu đi khắp đó đây của mình, Chebi đáng yêu đã gặp được ông già Gena, người đang sống một mình và có mối quan hệ không tốt với cô con gái. Sau khi được ông Gena nhận nuôi, Chebi đã đồng hành cùng ông như một người bạn thân và giúp ông hàn gắn mối quan hệ với con gái.

Với tạo hình nhân vật đáng yêu, thân thiện với các bạn nhỏ cùng nội dung đơn giản, dễ hiểu nhưng mang nhiều thông điệp tình cảm gia đình, Chebi: Gấu Tai To Đáng Yêu sẽ là lựa chọn hàng đầu cho cả gia đình cùng thưởng thức.

CHEBI: MY FLUFFY FRIEND - tựa Việt: CHEBI: GẤU TAI TO ĐÁNG YÊU - khởi chiếu 05/05.