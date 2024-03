Giữa hàng loạt những tựa phim Hàn đình đám thời gian gần đây như Queen of Tears, Wonderful World,... thì Nothing Uncovered (Vạch Trần Tội Ác) của Kim Ha Neul là một tác phẩm kém tiếng hơn cả. Phim đã lên sóng được 4 tập nhưng không mấy nổi tiếng ở thị trường quốc tế do không được chiếu trên các nền tảng trực tuyến thịnh hành. Ở quê nhà, do là phim chiếu đầu tuần, vốn là khung giờ kén khách, nên Nothing Uncovered cũng không được chú ý nhiều.



Dù không quá thành công về mặt danh tiếng nhưng Nothing Uncovered cũng có sự tăng trưởng rating đều đặn sau 4 tập và nhận về khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Hàn. Phim được đánh giá cao vì kịch bản chuyển thể rất sát với nguyên tác webtoon và diễn xuất quá hoàn hảo của các diễn viên chính mà nổi bật nhất là chị đại nổi đình đám Kim Ha Neul.

Nothing Uncovered được thực hiện dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng tên xoay quanh câu chuyện của nữ phóng viên kiêm người dẫn chương trình thời sự Let’s Get Grabbed by the Collar - Seo Jung Won (Kim Ha Neul). Những bản tin mà Jung Won đưa ra nhằm mục đích vạch trần một cách thẳng thắn những hành vi sai trái trong xã hội bằng giọng điệu nhận xét đầy mỉa mai. Chính bởi vậy mà cô trở nên nổi tiếng, được công chúng vô cùng yêu thích, tung hô như một người hùng. Cuộc sống thay đổi 180 độ khi Seo Jung Won bỗng dưng bị buộc tội giết người, hình tượng nhân danh chính nghĩa hoàn toàn sụp đổ. Để tự cứu lấy bản thân, cô buộc phải hợp tác với Kim Tae Huyn, một thám tử xuất sắc trong đội phòng chống tội phạm bạo lực và cũng là người từng dành rất nhiều tình cảm cho cô trong quá khứ.

Bên cạnh đó, Jung Won còn có sự đồng hành của người chồng Seol Woo Jae. Sael Woo Jae là một tiểu thuyết gia, tài phiệt thế hệ thứ hai. Trái với cuộc sống hoàn hảo bên ngoài, Woo Jae có nội tâm trống rỗng. Những biến cố kéo đến cũng khiến cuộc sống vợ chồng bắt đầu rạn nứt.

Sau khi 4 tập đầu lên sóng, khán giả vô cùng thích thú cách Nothing Uncovered đưa ra chủ đề câu chuyện cũng như giới thiệu từng nhân vật. Seo Jung Won của Kim Ha Neul từ một người phụ nữ kiểu mẫu, có công việc, địa vị, tiền bạc và gia đình hạnh phúc đã đứng trên bờ vực của việc đánh mất tất cả mọi thứ. Người xem bị kích thích tối đa sự tò mò, muốn biết kẻ sát nhân đã gây ra mớ hỗn độn trong tác phẩm này là ai và khán giả có thể tin tưởng những người xung quanh Jung Won hay không. Đặc biệt người xem dành rất nhiều lời khen cho nữ chính họ Kim. Dù đã 46 tuổi và phải đóng chung với hai bạn diễn kém tuổi nhưng cô vẫn nổi bật bởi sự trẻ đẹp và diễn xuất đỉnh cao của mình.

Bình luận của khán giả: - Một bộ phim xuất sắc. Tôi tiếc là nó không nổi tiếng. - Kim Ha Neul 46 tuổi, hai nam chính là 42 và 39 nhưng cô ấy vẫn quá trẻ, sự chênh lệch không đáng kể. Quan trọng là Kim Ha Neul diễn quá đỉnh khiến 2 bạn diễn lép vế hoàn toàn. - Đây là bộ phim đầu tiên của tôi với Kim Ha Neul, chị ấy quá hấp dẫn, giờ tôi mới hiểu tại sao chị ấy được gọi là "chị đại" của phim Hàn. - Nhìn vào độ thảo luận của phim, thật sự buồn đấy, tác phẩm này xứng đáng nổi tiếng hơn nữa. Nó hay lắm, mọi người tin tôi đi!

Kim Ha Neul vẫn trẻ đẹp bên cạnh hai đàn em

Nguồn ảnh: Mydramalist