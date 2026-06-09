Bộ phim duy nhất dừng phát sóng 22 năm vẫn giúp diễn viên bỏ túi 520 tỷ mỗi năm

Dù đã khép lại hành trình phát sóng từ năm 2004, Friends vẫn là một trong những "cỗ máy in tiền" đáng kinh ngạc nhất của lịch sử truyền hình thế giới. Sau hơn hai thập kỷ, bộ sitcom huyền thoại không chỉ giữ nguyên sức hút với nhiều thế hệ khán giả mà còn tiếp tục mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho dàn diễn viên chính và các đơn vị sở hữu bản quyền.

Mới đây, nữ diễn viên Lisa Kudrow người thủ vai Phoebe Buffay tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với The London Times rằng cô cùng các bạn diễn Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer và Matt LeBlanc vẫn đều đặn nhận được khoảng 20 triệu USD mỗi năm từ tiền bản quyền và các đợt phát sóng lại của Friends. Theo tỷ giá hiện tại, con số này khoảng 520 tỷ đồng mỗi năm cho một người.

Khoản thu nhập khổng lồ này phản ánh giá trị thương mại bền vững của bộ phim sau hơn 30 năm kể từ ngày ra mắt. Friends được phát sóng lần đầu trên NBC vào ngày 22/9/1994 và kéo dài suốt 10 mùa với tổng cộng 236 tập. Tập cuối cùng lên sóng năm 2004 đã thu hút khoảng 52,5 triệu khán giả Mỹ theo dõi trực tiếp, trở thành một trong những tập phim truyền hình được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Nội dung Friends xoay quanh cuộc sống của sáu người bạn trẻ gồm Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey và Phoebe tại thành phố New York. Không lựa chọn những câu chuyện gia đình truyền thống vốn phổ biến trên truyền hình Mỹ thời điểm đó, bộ phim tập trung khai thác tình bạn, tình yêu, công việc và những áp lực trưởng thành của những người trẻ sống ở đô thị.

Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên tại quán cà phê Central Perk cho đến những biến cố trong sự nghiệp, hôn nhân và cuộc sống cá nhân, Friends đã xây dựng thành công một thế giới gần gũi, nơi khán giả có thể nhìn thấy chính mình trong từng nhân vật. Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản về thất nghiệp, chia tay, tìm kiếm tình yêu hay theo đuổi ước mơ lại trở thành chất liệu giúp bộ phim chạm đến cảm xúc của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Các chuyên gia truyền hình nhận định thành công của Friends nằm ở việc thay đổi hoàn toàn cách kể chuyện của dòng sitcom. Thay vì chỉ tập trung vào những tình huống gây cười riêng lẻ, bộ phim xây dựng các tuyến nhân vật có chiều sâu, phát triển xuyên suốt nhiều mùa phát sóng. Mỗi nhân vật đều có điểm mạnh, điểm yếu, những nỗi lo và hành trình trưởng thành riêng, giúp khán giả duy trì sự gắn bó trong thời gian dài.

Không chỉ thành công về mặt nội dung, Friends còn tạo nên một đế chế thương mại hiếm có. Ở những mùa cuối, cả sáu diễn viên chính đều nhận mức thù lao kỷ lục 1 triệu USD cho mỗi tập phim. Đây từng là cột mốc chưa từng có đối với dòng phim sitcom thời bấy giờ và mở đường cho hàng loạt ngôi sao truyền hình sau này đàm phán mức cát-xê cao hơn.

Sau khi kết thúc phát sóng, Friends tiếp tục trở thành "mỏ vàng" nhờ các hợp đồng phân phối bản quyền trên toàn cầu. Bộ phim liên tục được phát lại trên nhiều kênh truyền hình quốc tế, đồng thời trở thành một trong những nội dung được xem nhiều nhất trên các nền tảng trực tuyến. Khi xuất hiện trên Netflix rồi sau đó chuyển sang Max, Friends vẫn duy trì lượng người xem ổn định và thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng phim truyền hình được phát trực tuyến nhiều nhất.

Đáng chú ý, sức hút của Friends không chỉ giới hạn ở những khán giả từng theo dõi bộ phim trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Nhiều khảo sát cho thấy tác phẩm vẫn được thế hệ Millennials và Gen Z yêu thích, xem như một "cẩm nang" để học tiếng Anh, tìm hiểu văn hóa đại chúng Mỹ cũng như trải nghiệm bầu không khí lạc quan của thời kỳ trước khi mạng xã hội bùng nổ.

Từ một sitcom kể về sáu người bạn trẻ, Friends đã vượt xa khuôn khổ của một bộ phim giải trí thông thường để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Hơn 22 năm sau ngày phát sóng tập cuối, bộ phim vẫn tiếp tục tạo ra hàng trăm tỷ đồng doanh thu mỗi năm cho dàn diễn viên, đồng thời chứng minh rằng những câu chuyện về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ chưa bao giờ lỗi thời.

Theo Page Six