Bộ phim đứng hạng 1 toàn cầu hiện nay: Thống trị 87 quốc gia, nam chính diễn hay xuất thần

Theo số liệu của Flixpatrol, The Killer của đạo diễn David Fincher đang là bộ phim được quan tâm nhất trên nền tảng trực tuyến Netflix. Thuộc thể loại tội phạm - giật gân, tác phẩm kể về một sát thủ không tên do Michael Fassbender thủ vai. Anh ta luôn làm việc một mình và không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Cho đến một ngày, nam chính mắc sai lầm khi làm nhiệm vụ dẫn đến việc bạn gái của mình (do Sophie Charlotte đóng) phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Sau sự việc đó, anh ta bắt đầu kế hoạch báo thù.

The Killer hiện dẫn đầu lượt xem tại 87 quốc gia.

Trên trang Rotten Tomatoes, The Killer được xếp loại chứng nhận "cà tươi" với điểm số 86%. Đa phần các nhà phê bình khen ngợi trình độ đạo diễn của David Fincher - người vốn đã khẳng định được đẳng cấp trong thể loại giật gân với loạt siêu phẩm như Fight Club, Zodiac ... The Killer còn có sự tham gia của biên kịch Andrew Kevin Walker, người từng hợp tác Fincher trong bộ phim tội phạm - phá án kinh điển Seven (1995).

Một số hình ảnh trong phim.

Đồng thời, Michael Fassbender cũng là người nhận được nhiều lời tán thưởng từ giới chuyên môn và khán giả với màn hóa thân trong phim. Trang RN&N nhận xét: " Lạnh lùng và cực kỳ cuốn hút, Michael Fassbender là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn gã sát thủ máu lạnh. Phần lớn các câu thoại trong phim đơn giản là lời của nam chính mô tả lại quá trình hành nghề của mình một cách cực kỳ chi tiết và sống động. Qua sự lão luyện đó, khán giả có thể thấy rợn người vì hiểu rằng mỗi lần anh ta tiếp nhận nhiệm vụ thì mục tiêu chắc chắn khó có cơ hội sống sót ".

Michael Fassbender nhận nhiều lời khen với vai sát thủ trong phim.

Bên cạnh kịch bản và diễn xuất, The Killer cũng được đánh giá có các phân đoạn hành động hấp dẫn và chân thực. Đạo diễn David Fincher không lạm dụng quá nhiều cảnh đánh đấm trong phim. Thay vào đó, những màn so tài võ thuật giữa các nhân vật đều xuất hiện rất hợp lý và góp công lớn để phát triển câu chuyện.