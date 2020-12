Bỏ nghề luật, cô nàng 8X mở xưởng in ấn: Mỗi năm làm thiệp cưới cho 2000 cặp đôi, tiết lộ thu nhập bất ngờ từ công việc này mang lại

Nhiều chị em sẽ nghĩ chỉ những công việc với bằng cấp cao mới cho thu nhập tốt. Điều này hẳn đúng nhưng không phải là tất cả.

Nhìn chung, khi gắn bó với một nghề, điều quan trọng là chúng ta dành nhiều tâm huyết, sự sáng tạo và khả năng nhìn nhận thị trường, mở rộng đầu tư. Khi ấy, chắc chắn bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và đi cùng với đó là sự gia tăng trong thu nhập.

Câu chuyện của Nguyễn Thanh Hiền là minh chứng cho loạt nhận định kể trên. Hiện tại Hiền 32 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội bằng nghề in ấn. Tất nhiên, Hiền không phải chủ một cửa hàng photocopy thường thấy trên các con phố mà cô nàng 8X đứng đầu cả một xưởng in - cơ ngơi suốt bao năm qua gây dựng. Cùng đi tìm hiểu câu chuyện làm nghề thú vị của Thanh Hiền nhé!

Chân dung Nguyễn Thanh Hiền và chồng.

Bỏ nghề luật để làm công việc truyền thống của gia đình, sau 6 năm sở hữu một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ

Trước đây, Hiền tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội. Theo chia sẻ, bố mẹ Hiền chỉ là người lao động bình thường, đặc biệt mẹ Hiền làm công nhân ngành in. Từ hồi còn nhỏ, thấy mẹ làm việc vất vả nên Hiền đã tự rèn giũa mình đi học, sinh hoạt nghiêm chỉnh. Mục tiêu để sau này đỗ Đại học lớn, được làm việc ở văn phòng mà không phải khổ sở làm công nhân như mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, Hiền có một thời gian làm công việc về luật. Ban đầu cô nàng cũng hào hứng như bao tân cử nhân khác vì được theo đuổi nghề nghiệp đúng với chuyên môn. Song dần dần, Hiền nhận ra có những mảng sáng/tối quá tương phản, cảm thấy tính cách không phù hợp với nghề nghiệp nên cô quyết định tìm hướng đi mới.

Hiền tâm sự, không chỉ có mẹ cô làm việc liên quan đến in ấn mà từ đời cụ cũng đã gắn bó với nghề này, thậm chí còn sống rất ổn định bằng việc đó. Cơ duyên chuyển việc có lẽ bắt đầu từ truyền thống của gia đình. Trước đây, chi phí in ấn khá đắt đỏ, song đến hiện tại, với sự phát triển của máy móc hiện đại an toàn, giá thành ổn định, linh hoạt trong sản xuất. Nắm bắt lợi thế này, Hiền quyết tâm rẽ một hướng mới.

Chia sẻ về quá trình lập nghiệp, Hiền cho biết: "Năm 2014, những đơn hàng đầu tiên được sản xuất, nhưng là mình nhận đơn rồi đem qua xưởng khác in. Lúc công nhân bên đó làm, mình ở bên cạnh đóng đếm, học theo các động tác của họ. Mình làm từ 8h sáng đến 11h tối, 100% là các công việc chân tay. Sau đó để dành tiền mua dần từng chiếc máy.

Nhớ nhất là mình có thể bê vác bọc hàng 30 kg dù chỉ cao 1m50 và nặng 45 cân. Bạn bè rất ngạc nhiên, tại sao bằng cấp tốt lại không làm luật. Trước tiên không ngại khó, sau là không ngại mất hình tượng. Làm việc tay chân chẳng sao cả, miễn vẫn ra thu nhập và vui vẻ."

Chồng là người luôn song hành cùng Thanh Hiền để gánh vác công việc của xưởng in.

Giờ đây, xưởng của Thanh Hiền cũng in đa dạng sản phẩm như hộp, túi, tag, mác phục vụ cho các shop thời trang hoặc cửa hàng ăn, quán cà phê, nói chung các sản phẩm từ giấy. In ấn thời nay không còn độc hại cho sức khoẻ như xưa mà máy móc của cô sử dụng đều rất mới. Chất thải từ máy sẽ được các đơn vị thu hồi, xử lý tập trung và an toàn.

Mỗi năm phục vụ thiệp cho 2000 đám cưới, thu nhập thời gian đó có thể đủ mua ô tô

Trong các mảng in ấn thì sản xuất thiệp cưới là một thế mạnh của Thanh Hiền. Đặc biệt, cô nàng còn có một kênh Tik Tok hay chia sẻ những thiết kế thiệp độc đáo thu hút hơn 100K lượt theo dõi. Theo chia sẻ của Hiền, ngành sản xuất thiệp cưới đang bị đe doạ vì mọi người dần mời nhau qua tin nhắn nhiều hơn. Ngoài ra thiệp điện tử với giao diện bắt mắt, truyền tải nhiều thông tin linh hoạt cũng đang dần phổ biến. Do đó, cô lựa chọn cách sản xuất thiệp sáng tạo, tinh xảo hơn với phương châm: quy mô thị trường dù ổn định và giảm dần, nhưng giá trị mỗi sản phẩm sẽ tăng.

Tuy sản xuất các mẫu thiệp cưới cầu kỳ, song vì chủ động trong sản xuất nên giá thành vẫn cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc của đơn vị khác. Đặc biệt, điều làm nên thương hiệu của Hiền nằm ở việc cô sẽ tư vấn cho khách trước khi bắt tay vào làm. Mục tiêu của mỗi sản phẩm là độc đáo, lạ mắt nhưng không bị lố, và chi phí phải luôn ở mức hợp lý nhất có thể.

Mỗi năm, xưởng của Hiền phụ trách in thiệp cho khoảng 2000 đám cưới với hơn 1 triệu sản phẩm tất cả. Giá mỗi tấm thiệp dao động từ 3.000đ - 5.000đ. Làm càng lâu năm, Hiền càng có nhiều khách quen và theo mối quan hệ sẽ sinh ra những khách hàng mới. Cũng bởi công việc ngày một tăng nên chồng Hiền đã nghỉ việc kiểm toán để về gánh vác cùng vợ.

"Làm công việc này tưởng khô khan nhưng cũng nhiều cảm xúc lắm đấy. Bao nhiêu cặp đôi đến với mình là bấy nhiêu câu chuyện khác nhau. Mình thấy khâm phục nhất là những cặp đôi cả hai người chú tâm bàn luận để đưa ra thiết kế thiệp đẹp và hợp lý nhất. Thay vì chú rể thờ ơ và nói "Tuỳ em". Đặc biệt mấy anh Tây lấy vợ Việt sẽ hay nói "Tất cả những gì em chọn đều sẽ là thứ tuyệt vời nhất!". Đó, chỉ vậy thôi là đã đủ khiến các nàng xúc động rồi, các anh trai Việt có thể học tập!" - Hiền chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ khi làm in thiệp cưới.

Những mẫu thiệp sáng tạo, bắt mắt của Thanh Hiền. Đặc biệt, nó không chỉ hướng đến các cặp nam nữ mà còn dành cho người thuộc cộng đồng LGBT.

Thanh Hiền cũng không ngần ngại chia sẻ về thu nhập mà nghề này mang lại: "Đầu năm 2018, mình bán xe ô tô cũ được hơn 100 triệu để dồn tiền mua máy in, rồi đợt sinh nhật dịp cuối năm, mình tự thưởng cho bản thân một chiếc xe gấp 8 lần cái đã bán.”

Trong tương lai, cô nàng dự định sẽ đi xuyên Việt từ 3-6 tháng. Xa hơn thì mở một quán ăn theo đúng sở thích nấu nướng. Tất nhiên số tiền Hiền kiếm được vẫn sẽ gửi tiết kiệm một phần để dự trù cho tương lai gia đình.

Chúc Thanh Hiền sẽ ngày một thành công hơn trên con đường mình đã chọn. Hi vọng đây cũng là câu chuyện truyền cảm hứng để các chị em tự tin hơn, không ngại lăn xả làm các công việc gia tăng thu nhập nhé!

Nguồn ảnh: NVCC