Bố mẹ Hoa hậu Khánh Vân kỷ niệm 40 năm ngày cưới bằng cách khiến MC Quyền Linh "phát hờn"

Ít khi đưa gia đình xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng mới đây Hoa hậu Khánh Vân đặc biệt "hộ tống" bố mẹ tham gia chương trình Tình trăm năm.

Gần 40 năm về chung một nhà, tình cảm bố mẹ Khánh Vân vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu. Khi ngồi lại ôn kỷ niệm với bao thăng trầm trong chương trình, chú Nguyễn Văn Giảng (65 tuổi) cùng cô Trần Vân My (60 tuổi) không giấu được sự bồi hồi, xúc động. Ngay cả Hoa hậu Khánh Vân khi ngồi lắng nghe từ phía hậu trường cũng bật khóc.

Cô chú tình cờ biết nhau khi làm phù dâu, phù rể cho bạn. Ấn tượng ban đầu cả hai dành cho nhau cực tốt, nếu cô ấn tượng với sự điềm tĩnh của chú thì chú thích vẻ ngoài xinh xắn của cô nên cứ trộm nhìn hoài. Lời tỏ tình chú Văn Giảng dành cho cô Vân My tới giờ cô vẫn mãi không quên: "Bàn tay của em bé nhỏ vô cùng, anh hứa sẽ bao bọc cả cuộc đời của em".

Dù cô Vân My thuộc tuýp người thẳng tính, nóng tính trái ngược hoàn toàn nhưng chú Văn Giảng vẫn một lòng thương. Chính tình cảm và tài nấu nướng của cô đã chinh phục chú hoàn toàn. "Trong cuộc thi Hoa hậu, Khánh Vân nói một câu mà ai cũng nghĩ cô nói nhầm: Em được thừa hưởng sự nhẹ nhàng tình cảm của bố, sự cá tính mạnh mẽ đàn ông của mẹ. Nhưng sự thật là như vậy, dù đã kết hôn 40 năm nhưng từ việc ăn uống chúng tôi cũng không hợp" - mẹ của Khánh Vân tiết lộ.

Thời gian tìm hiểu ngọt ngào, lãng mạn bao nhiêu thì khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân lại sóng gió bấy nhiêu. Sau 5 năm yêu, chú Văn Giảng và cô Vân My quyết định về chung một nhà. Nhưng không may năm đó em chú mất nên nhà chú đề nghị dời đám cưới tới năm sau. Điều này lại bị mẹ cô Vân My phản đối, một phần vì chú chưa có sự nghiệp trong tay, một phần muốn đưa cô sang Mỹ. Nhắc lại chuyện cũ, cả hai vẫn xúc động, nghẹn ngào lau nước mắt. Sự quyết liệt bảo vệ tình yêu của cô Vân My khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan hết lời khen ngợi.

Ngồi phía hậu trường lắng nghe câu chuyện của bố mẹ, Khánh Vân rưng rưng nước mắt. Khánh Vân nói: "Con muốn gửi xin lỗi vì đôi khi làm bố mẹ buồn, nhưng lúc nào bố mẹ cũng thấu hiểu, tha thứ cho con. Con rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được sinh ra là con của bố mẹ. Con không nghĩ hôm nay tham gia chương trình lại khóc nhiều đến vậy. Con mong mẹ sẽ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính của cuộc đời con".

"Còn bố là người cho con tất cả, cho con ước mơ, khát vọng, niềm tin. Con thành công như ngày hôm nay là nhờ bố mẹ. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ, chúc bố mẹ nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Con mong bố mẹ sẽ luôn nắm tay nhau dù như thế nào đi nữa. Con, anh hai và gia đình mình yêu bố mẹ rất nhiều".

