Bố mẹ chủ quan khiến trẻ bị táo bón phải cắt đại tràng

Bé K (2 tuổi, Hà Nội) có tiền sử chậm phân su sau sinh, được chẩn đoán tắc ruột. Ba tuần sau khi chào đời, trẻ có hiện tượng táo bón, có lúc phải thụt bằng mật ong mới đi được.

Khi ăn dặm, trẻ ăn nhiều rau, uống sữa chua thì dễ đi ngoài hơn nhưng vẫn thường xuyên táo bón và cần thụt phân. Chị Thanh - mẹ bé K để ý thấy ngày nào con trai cũng đi ngoài nhưng thường phải rặn và ngồi lâu.

Trẻ bị táo bón. (Ảnh minh hoạ)

Phát hiện thấy bất thường nhưng thỉnh thoảng trẻ vẫn tự đi ngoài được nên chị Thanh hy vọng bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, tình trạng này không thuyên giảm mà trẻ còn liên tục đau bụng, chán ăn, mệt mỏi. Lúc này, chị Thanh mới đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, sau khi thăm khám, cho cháu chụp phim X-quang khung đại tràng cản quang, bé Khôi được các bác sĩ chẩn đoán phình đại tràng và chỉ định phẫu thuật.

Theo TS.BS Trần Anh Quỳnh, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi đã phẫu thuật cắt 27cm đại tràng giãn, trong đó có 7cm đại tràng bị vô hạch thần kinh: “Rất may mắn là gia đình cháu đã vượt qua được trở ngại về tâm lý để bước vào giai đoạn điều trị bệnh cho cháu”.

Hiện tại, 6 tuần sau phẫu thuật và nong hậu môn, trẻ đã tự đi ngoài dễ dàng, ngày 1 lần. Cháu bé tăng 2kg và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Các bác sĩ khuyến cáo, các gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý những biểu hiện nhỏ nhất của trẻ để điều trị táo bón sớm.

Ca phẫu thuật của bé K bị táo bón. (Ảnh do Bệnh viện cung cấp)

PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng táo bón ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, trong đó có thể do 2 nhóm nguyên nhân. Một là táo bón cơ năng do ăn thiếu chất xơ, uống ít nước, tâm lý sợ đi vệ sinh, dùng thuốc… Hai là táo bón do một bệnh thực thể: suy giáp trạng, tổn thương thần kinh, bệnh phình đại tràng bẩm sinh (Megacolon - phình đại tràng do không có tế bào thần kinh) lạc chỗ hoặc hẹp hậu môn, và bệnh xơ hóa tuyến ngoại tiết…

Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến khám bác sĩ ngay khi trẻ có biểu hiện sau: Chậm phân su 24h sau sinh, bụng chướng; Táo bón kéo dài trên một tuần, thay đổi chế độ ăn không có tác dụng; Táo bón ảnh hưởng đến tiêu hóa: kém ăn, gầy sút, suy dinh dưỡng kèm theo nôn.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên lưu ý đưa trẻ đi khám khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: đau bụng, chướng bụng, đau nhiều vùng hậu môn khi đi ngoài, trĩ, nứt hậu môn; kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi, sụt cân, biếng ăn, sốt, nôn, đi ngoài ra máu.../.