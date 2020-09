Bộ GDĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 em nhỏ tử vong vì bị cổng trường đè ở Lào Cai, yêu cầu xử lý trách nhiệm người liên quan

Liên quan đến sự việc cổng trường tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tình Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong, ngày 7/9 ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Ông Phạm Hùng Anh cho biết ngay trong chiều nay, thông qua Sở GDĐT tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Hiện trường vụ sập cổng trường khiến 3 em học sinh tử vong.

Để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất cho hay, Bộ GDĐT đã có công văn về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh và nhiều văn bản, hướng dẫn khác liên quan đến đảm bảo an toàn trường học

Qua sự việc thương tâm xảy tại Lào Cai, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học, tiến hành kiểm tra, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học. Kiểm tra việc cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp.

Đặc biệt, kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.