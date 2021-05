Bố của Tạ Đình Phong tiết lộ một điểm mà Vương Phi vẫn luôn thua kém Trương Bá Chi nên không thể làm dâu nhà mình

Trong suốt 20 năm qua, những chủ đề xung quanh chuyện tình cảm của "bộ ba" Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi chưa bao giờ hết hot và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cùng cư dân mạng.

Hiện tại, Trương Bá Chi được cho là vẫn cô đơn lẻ bóng trong khi Tạ Đình Phong và Vương Phi đã tái hợp được 7 năm nhưng lại không hề tính đến chuyện kết hôn. Theo trang Sohu thì bố của Tạ Đình Phong là cựu diễn viên Tạ Hiền đã tiết lộ lý do khiến con trai và Vương Phi vẫn chưa kết hôn, đồng thời cũng có những nhận xét về nàng "thiên hậu Hong Kong" cùng "con dâu cũ" Trương Bá Chi.



Bố của Tạ Đình Phong đã có những nhận xét về Vương Phi và Trương Bá Chi?

Theo bố của Tạ Đình Phong thì Vương Phi chỉ thích hợp để hẹn hò, cô là một người khao khát tự do và không muốn bị ràng buộc. Kiểu người như Vương Phi rất khó mà chăm sóc tốt được cho gia đình, đó là lý do khiến hai con gái của cô là Lý Yên và Đậu Tĩnh Đồng đều do chồng cũ Lý Á Bằng nuôi dưỡng.

Trong khi đó, Trương Bá Chi là người có tính cách vui vẻ và gần gũi, so với Vương Phi thì nàng mỹ nhân Vua hài kịch hướng về gia đình nhiều hơn và cũng biết cách chăm sóc cho người thân. Khoảng thời điểm kết hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi cũng sẵn sàng rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, làm hậu phương để ông xã tập trung cho sự nghiệp. Ngay cả khi ly hôn, ông Tạ Hiền vẫn coi Trương Bá Chi là con dâu, ở điểm này thì cô đã thắng Vương Phi, thậm chí là còn thắng rất đẹp.

So với Vương Phi thì Trương Bá Chi được lòng bố của Tạ Đình Phong hơn.

Nguồn: Sohu