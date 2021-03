Bồ cũ tài tử người Hàn bất ngờ công khai có tình mới sau 3 năm "toang", Chi Pu có ngay động thái gây chú ý?

Thời điểm năm 2018, mối tình của Chi Pu và nam diễn viên Jin Ju Hyung kết thúc khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Được biết, cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò kín tiếng, nguyên nhân chia tay là do khoảng cách địa lý quá lớn. Cho đến rạng sáng ngày 19/3/2021 (giờ Việt Nam), nam tài tử Jin Ju Hyung đã bất ngờ tung ảnh thân mật với 1 cô gái, ôm ấp công khai.

Hàng loạt netizen và bạn bè đều ào vào để lại bình luận chúc mừng nam tài tử có tình mới sau 3 năm "toang" với Chi Pu. Trên trang cá nhân, bồ cũ của Chi Pu chỉ đăng bức ảnh đeo khẩu trang, kề sát má một cô gái giấu mặt kèm biểu tượng trái tim. Đây là lần đầu tiên Jin Ju Hyung công khai thân mật sau khi tan vỡ với nữ ca sĩ Cung Đàn Vỡ Đôi. Ngay lập tức, động thái của Chi Pu cũng được dân tình chú ý, liệu nữ ca sĩ sẽ có phản ứng gì đây?

Bạn trai người Hàn của Chi Pu chính thức công khai hẹn hò sau 3 năm khép lại mối tình với nữ ca sĩ

Jin Ju Hyung thừa nhận đã quyết định trở thành bạn bè với Chi Pu vì khoảng cách địa lý của cả hai quá lớn

Trên trang Instagram cá nhân, Chi Pu vẫn còn theo dõi bạn trai cũ người Hàn nên có nhiều khả năng cô đã thấy việc anh công khai hẹn hò người mới. Sau tầm 30 phút bồ cũ đăng ảnh, Chi Pu chia sẻ loạt câu nói triết lý như: "Always be yourself" (Luôn luôn là chính mình), "You are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think" (Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ),...

Nhiều người dự đoán rằng cô đang tự an ủi bản thân. Tuy nhiên không loại trừ khả năng đây chỉ là trùng hợp, chia sẻ của Chi Pu không liên quan đến việc bồ cũ công khai hẹn hò. Ngoài ra, "thánh soi" cũng phát hiện ra, hiện tại Jin Ju Hyung đã không còn theo dõi Chi Pu trên Instagram.

Ngay trong đêm, Chi Pu có động thái gây chú ý, tạm dịch: "Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ"

Chi Pu còn nhắn nhủ bản thân: "Luôn luôn là chính mình". Tuy nhiên không loại trừ khả năng đây chỉ là những chia sẻ ngẫu hứng của nữ ca sĩ vào giữa đêm chứ không liên quan đến việc Jin Ju Hyung công khai người yêu

Hiện tại, Chi Pu vẫn còn theo dõi người cũ, tuy nhiên nam diễn viên người Hàn đã huỷ theo dõi cô

Được biết, Jin Ju Hyung từng là nam chính của Chi Pu trong sản phẩm Cho Ta Gần Hơn. Hậu hợp tác, cả hai liên tục bị soi "hint" hẹn hò và bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Vào tháng 11/2018, bạn trai cũ từng chia sẻ về Chi Pu như sau: "Đúng là chúng tôi đã từng có gì đó với nhau. Tuy nhiên vì khoảng cách địa lý quá lớn nên chúng tôi đã quyết định trở thành bạn bè. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không còn như trước nữa".

Chi Pu và Jin Ju Hyung nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau vào thời điểm năm 2017 - 2018

Ảnh: Instagram nhân vật