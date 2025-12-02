Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 với mục tiêu tối ưu hóa quy trình cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), giảm bớt giấy tờ và mở rộng ứng dụng dữ liệu số trong giải quyết hồ sơ.

Mở rộng giấy phép lái xe điện tử, bỏ đơn đề nghị đổi GPLX

Theo dự thảo, GPLX sẽ được cấp ở dạng điện tử và tích hợp trực tiếp vào hệ thống dữ liệu của ngành Công an, phục vụ tra cứu nhanh và thuận tiện khi kiểm tra. Lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ chỉ kiểm tra GPLX điện tử. Người dân nếu có nhu cầu sử dụng GPLX bản vật liệu PET chỉ cần đăng ký và nộp lệ phí phát hành.

Đáng chú ý, Cục CSGT đề xuất bãi bỏ đơn đề nghị đổi GPLX. Các thông tin vốn phải kê khai trước đây sẽ được hệ thống tự truy xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông.

Công dân có thể dùng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ cơ sở dữ liệu căn cước khi thực hiện thủ tục cấp đổi. Với những người có định danh điện tử mức độ 2 (trên VNeID, VNeTraffic hoặc ứng dụng Bộ Công an), toàn bộ quy trình đổi GPLX có thể thực hiện 100% online.

Trước thời điểm GPLX hết hạn một tháng, ứng dụng sẽ gửi thông báo để người dân đi khám sức khỏe; kết quả khám sẽ tự động cập nhật lên hệ thống và GPLX được gia hạn ngay khi đến hạn mà không cần nộp lại hồ sơ trực tiếp.

Thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến GPLX được đề xuất rút ngắn mạnh:

Cấp mới GPLX: giảm từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày.

Tích hợp dữ liệu điện tử: từ 3 ngày giảm còn 2 ngày.

Đổi GPLX: từ 5 ngày xuống 3,5 ngày.

Đặc biệt, trong vòng hai giờ sau khi kết thúc hội đồng sát hạch, hệ thống sẽ tạo mã số GPLX cho thí sinh đạt yêu cầu, giúp hồ sơ được hoàn tất nhanh hơn và minh bạch hơn.

Thay đổi cấu trúc bài thi sát hạch: tăng thực hành, bỏ mô phỏng

Từ kinh nghiệm thực tiễn, Cục CSGT nhận định kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức tuân thủ pháp luật là hai yếu tố then chốt trong đảm bảo an toàn giao thông.

Do đó, cơ quan này đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch lái ô tô, thay vào đó tăng số bài thực hành trên đường và thống nhất thời lượng sát hạch thực hành ở mức 15 phút.

Những lỗi được đánh giá là nguy hiểm, có khả năng gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch ngay lập tức, nhằm bảo đảm thí sinh thực sự đạt chuẩn an toàn khi tham gia giao thông.

Đối với sát hạch mô tô, Cục CSGT đưa ra đề xuất bổ sung bài hình tổng hợp, giúp đánh giá toàn diện khả năng xử lý tình huống và kỹ năng lái xe của thí sinh. Một số lỗi nặng liên quan đến an toàn cũng sẽ được đưa vào nhóm lỗi đình chỉ.

Cục CSGT cho biết cùng với cải thiện thủ tục hành chính và quy trình sát hạch, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng giúp nâng cao ý thức của người lái xe, giảm nguy cơ tai nạn và từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.