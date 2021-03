Bộ Công an vây ráp 2 cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương liên quan đường dây làm giả hàng triệu lít xăng

Cụ thể, hai cây xăng tên Vân Trúc bị hàng chục công an kiểm tra nằm trên đường ĐT 743 thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đây là hai cây xăng nghi ngờ nằm trong đường dây sản xuất xăng giả quy mô hàng triệu lít được Công an tỉnh Đồng Nai công bố vào ngững ngày cận Tết Nguyên đán 2021.

Buổi khám xét có hàng chục công an thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai.

Cây xăng Vân Trúc trên đường ĐT743, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo quan sát, trước đường vào các cây xăng, công an đều cầm súng phong tỏa chặt, không cho người bên ngoài tiến vào quan sát hay đổ xăng.

Hai cây xăng Vân Trúc chỉ cách nhau vài trăm mét trên cùng một đoạn đường.

Lực lượng công an phong tỏa xung quanh.

Trước đó ngày 9/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo thông tin về Chuyên án 920G vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả hàng trăm triệu lít xăng.

Đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức chặt chẽ, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước.

2 cây xăng Vân Trúc nghi ngờ trong đường dây làm xăng giả được Công an tỉnh Đồng Nai công bố vào tháng 2/2021.

Hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được, đêm ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM.

Công an phong tỏa, khám xét cây xăng Vân Trúc, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Nguồn: Lê Anh Hựu)

Khi các phát hiện, đối tượng chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng Công an, bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp sát, khống chế toàn bộ đối tượng.

Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.68 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.