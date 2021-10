Bộ Công an làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng về đơn yêu cầu xử lý ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Chiều 21/10, nguồn tin của chúng tôi cho hay Bộ Công an đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 3, TP.HCM) liên quan tới đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10, TP.HCM).

Buổi làm việc diễn ra vào chiều 21/10, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam (đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).

Trước đó, ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM nhận được tin báo tố cáo, cung cấp thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong đơn, bà Phương Hằng nêu thông tin cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ thiện của các mạnh thường quân, nhưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.

Theo bà Phương Hằng, hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giống như việc "ngâm" tiền từ thiện của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Khánh Hòa), xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện. Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã chuyển đơn này đến Phòng PC01, Công an TP để xem xét và giải quyết theo quy định.

Quá trình điều tra, phòng PC01, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo trên tới Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì có một số hành vi mang dấu hiệu vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình.

Cụ thể, bà Phương Hằng đã phát live trên mạng xã hội và dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm ông Hưng cùng nhiều nghệ sĩ khác. Bà Hằng còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện… dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ông Hưng còn cho rằng, bà Phương Hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư, tình cảm, số tiền trong tài khoản của ông và một số nghệ sĩ.

Sau đó, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 18/10, Bộ Công Bộ Công an đã gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan tới "Đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà bà này gửi trước đó.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào chiều 19/10 tại trụ sở đơn vị này ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên do tình hình sức khoẻ nên bà Hằng đã hẹn sang ngày 21/10.