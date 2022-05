Bộ Công an công bố đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đề thi tham khảo bài thi đánh giá nhằm giúp thí sinh hình dung được dạng thức đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường CAND. Năm 2022, các trường CAND tuyển sinh theo 3 phương thức.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để xét tuyển vào các trường CAND.

Với phương thức 1 và 2 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Riêng phương thức 3, có điều chỉnh so với năm 2021 nên thí sinh cần lưu ý thêm về bài thi đánh giá của Bộ Công an. Về kết cấu, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy CAND năm 2022 của Bộ Công an gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút (trong 1 buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút. Bài thi được Bộ Công an dự kiến tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày.

Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển: CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán);

CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn);

CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán);

CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Thí sinh thi tại các học viện, trường đại học CAND theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển. Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển./.