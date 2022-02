Bố chồng dùng súng bắn chết con dâu rồi tự sát

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn vào khoảng thời gian nói trên ông Nguyễn Đình Thắng (62 tuổi) đã dùng súng (súng tự chế) bắn con dâu là Lự Thị X. (27 tuổi, cùng trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) khiến chị X. tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Thắng đã dùng súng tự sát.





Hiện trường vụ án (Ảnh CA Bắc Kạn).

Nhà ông Thắng và nhà con dâu ở gần nhau, ông Thắng sống cùng vợ, 2 vợ chồng con trai, con dâu ở riêng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thanh Vận, Công an huyện Chợ Mới đã phong tỏa hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

https://afamily.vn/bo-chong-dung-sung-ban-chet-con-dau-roi-tu-sat-20220227084009731.chn