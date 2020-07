Bộ ảnh bắt trọn những khoảnh khắc ấn tượng khi em bé vừa ra khỏi bụng mẹ

Sinh con là khoảnh khắc tuy đau đớn nhưng lại đong đầy cảm xúc, không chỉ đối với riêng người mẹ, mà còn với cả người thân và ê-kíp đỡ sinh.

Ngày nay, việc mời các nhiếp ảnh gia đến chụp hình trong quá trình sinh nở đã không còn xa lạ đối với nhiều người. Vì nhiếp ảnh gia sẽ giúp gia đình ghi dấu lại những thời khắc đáng trân quý đó.

Đó có thể là hình ảnh một bàn tay bé xíu thò ra nơi vết mổ, hay khuôn mặt ngủ say sưa không biết mình chuẩn bị được đón ra khỏi "nhà", là nét biểu cảm "hờn cả thế giới" của các em bé. Hay những lần gồng mình chịu đựng đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài, những nụ cười hạnh phúc khi được bế con của mẹ.

Hàng năm Birth Becomes Her đều tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh sinh.

Tất cả những cảm xúc, những giây phút ấy đều được ghi lại bằng những hình ảnh sinh động đẹp đến ngỡ ngàng. Thế nên, hàng năm Birth Becomes Her - một cộng đồng nhiếp ảnh gia sinh nở quốc tế do hai nhà nhiếp ảnh gia sinh nở hàng đầu của Mỹ là Monet Nicole và Jennifer Mason tạo ra - đều tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh sinh. Đây được xem là nơi quy tụ những nhiếp ảnh gia tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới. Họ gửi tác phẩm của mình đến dự thi theo từng hạng mục.

Dưới đây là những bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp lại cho các gia đình khi sản phụ sinh con tại bệnh viện. Dù không phải bức ảnh nào cũng đoạt giải nhưng rõ ràng tấm hình nào cũng đẹp đến ngỡ ngàng.

Bác sĩ gỡ dây rốn quấn cổ cho em bé.

Mẹ sinh con trong tư thế ngồi.

Em bé được bác sĩ đỡ ngồi trên bụng mẹ dù chân vẫn ở bên trong tử cung.

Xin chào bố mẹ. Con là con của bố mẹ đây.

Không ngờ là con mình lại nặng cân đến thế.

Vừa ra đời đã biết phun mưa.

Khuôn mặt "hờn cả thế giới" của em bé.

Dù mẹ đau lắm nhưng ánh mắt của mẹ chưa bao giờ rời khỏi con.

Mẹ hạnh phúc vì được ôm cặp song sinh vào lòng.

Hình ảnh một bà mẹ đang gồng mình chịu đựng những cơn co thắt.

Bác sĩ sắp bắt ra khỏi "nhà" rồi mà em bé vẫn còn đang say ngủ.

Bố "da kề da" với con.

Nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc của mẹ khi được bế con.

Nước mắt mẹ đã chảy trong khi sinh con.

Một bà mẹ đã tự đỡ con của mình.

Bé con chào đời bình an, không ai có thể cầm được nước mắt vì thương và xúc động.

Con đang ngủ mà, sao lại bắt con ra đây ngồi thế?

Mẹ vỡ òa trong cảm xúc vì con đã ở đây với mẹ.

Một bàn tay bé tí thò ra từ vạch rạch của bác sĩ.