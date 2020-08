BN1019 ở Đà Nẵng từng xét nghiệm 4 lần âm tính trước khi dương tính

Bệnh nhân số 1017: N.T.B (Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1952; Địa chỉ: đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Nghề nghiệp: Lao động tự do.



Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ:

- Bệnh nhân sống cùng với gia đình tại đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Từ ngày 10-8 đến 21-8-2020, hằng ngày, bệnh nhân:

+ Bán cà phê mang về và tiếp xúc với khoảng hơn 10 người làm vườn trước nhà (những người này thường xuyên mang rau đến chợ Đầu mối để tiêu thụ).

+ Ở nhà giữ 2 cháu nội là P.Đ.Đ.N và P.Đ.Đ.N (gia đình con trai cư trú tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ra, bệnh nhân có những hoạt động cụ thể như sau:

- Ngày 10-8-2020, bệnh nhân đến gặp tổ trưởng tổ dân phố để lấy thẻ ra vào chợ, sau đó đến mua bánh chưng (không nhớ rõ người bán) tại chợ Hà Thân, quận Sơn Trà. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với bà L.T.N (bán tạp hóa) để trả tiền góp, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

- Ngày 11-8 đến 13-8-2020, bệnh nhân đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân, sau đó trở về nhà.

Lịch trình cụ thể từ 3 ngày trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ đến nay:

- Ngày 14-8, 15-8 và 16-8-2020, bệnh nhân đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân, sau đó trở về nhà.

- Ngày 17-8-2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho nên tự đi mua thuốc về uống (theo lời khai của con gái bệnh nhân, nhưng không rõ địa chỉ).

- Ngày 18-8-2020, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Khoảng 08 giờ 00 ngày 19-8-2020, bệnh nhân tự đi xe máy đến chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, bệnh nhân gửi xe tại nhà giữ xe tư nhân (chỗ giao giữa đường Nguyễn Bá Lân và Mỹ Đa Đông 2), tiếp xúc với 1 người giữ xe, mua thức ăn, cá ngừ và rau (không nhớ rõ người bán).

- Ngày 20-8-2020, sau 3 ngày dùng thuốc, triệu chứng không cải thiện, bệnh nhân đến mua thuốc tại hiệu thuốc cô P trên đường Triệu Việt Vương, gần chợ Hà Thân. Sau đó bệnh nhân đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân và trở về nhà.

- Ngày 21-8-2020, bệnh nhân chỉ ở nhà giữ 2 cháu nội là P.Đ.Đ.N, P.Đ.Đ.N và tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Ngày 22-8-2020, 2 cháu nội được bố, mẹ giữ ở nhà tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nên bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Ngày 23-8-2020:

+ Khoảng 08 giờ 00 đến 08 giờ 20, bệnh nhân tự đi xe máy đến chợ Hà Thân (có mang khẩu trang). Tại đây, bệnh nhân để xe trên lề đường (chỗ ngã 3 đường Mỹ An và đường Triệu Việt Vương); đến trả tiền góp cho bà L.T.N; mua nắp nhựa tại quầy cô C; mua trà tại quầy cô M; mua rau, hành tại quầy cô H; mua cá tại quầy cô N.T.K (cư trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bản, tỉnh Quảng Nam); mua cá tại quầy chị T. T. C (cư trú tại khối phố Hà Mỹ Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sau đó, tại chợ Hà Thân, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

+ Khoảng 19 giờ, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đến lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và đến tối cùng ngày, có kết quả xét nghiệm khẳng định (+) với SARS- CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Danh sách các tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An tiếp xúc với bệnh nhân:

- Bà P.T.M.L, cư trú tại khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Bà P.T.H, cư trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Bà P.T.M, cư trú tại khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ông P.T.G, cư trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Bà N.D.T, cư trú tại 89 Mỹ Đa Đông 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

- Bà N.D.H, cư trú tại 27 Mỹ An 12, tổ 60, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

- Bà N.T. T, cư trú tại K70 Bùi Tá Hán, tổ 51, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Bệnh nhân số 1018: Đ.C.L (Giới tính: Nam; Sinh năm: 1963). Nghề nghiệp: Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng.



Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm:

- Từ tối ngày 25-7 đến 27-7-2020, bệnh nhân đến làm việc tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Sau giờ làm việc, bệnh nhân tự cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, không về lại nơi cư trú.

- Ngày 27-7-2020, Bệnh viện Đà Nẵng được phong tỏa, bệnh nhân được cách ly và làm việc tại Khoa Nội tổng hợp. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

- Từ ngày 28-7 đến 4-8-2020, bệnh nhân tiếp tục được cách ly và làm việc tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau giờ làm việc, bệnh nhân sinh hoạt và cách ly 1 mình ở phòng riêng tại khoa.

- Từ ngày 5-8 đến 8-8-2020, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế tại quận Sơn Trà cùng với các nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 9-8-2020, sau khi có nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng ở khu cách ly này có kết quả xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 817), bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

- Từ ngày 10-8 đến 15-8-2020, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại khu cách ly tập trung.

- Ngày 16-8-2020, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

- Từ ngày 17-8 đến 19-8-2020, bệnh nhân chỉ ở tại phòng cách ly, không tiếp xúc với người khác.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm:

- Ngày 20-8, 21-8 và 22-8-2020, bệnh nhân chỉ ở tại phòng cách ly, không tiếp xúc với người khác.

- Sáng ngày 23-8-2020, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 4) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Chiều ngày 23-8-2020, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 5) và tiếp tục có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Sáng ngày 24-8-2020, tại khu cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 6) và có kết quả xét nghiệm khẳng định (+) với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 1019: P.T.L (Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1983; Địa chỉ: K14-H20 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Nghề nghiệp: Hộ lý Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm:

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K14/H20 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

- Ngày 25-7 và 26-7-2020, bệnh nhân đến làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, không trở về nơi cư trú. Trong ngày 26-7-2020, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

- Từ ngày 27-7 đến 31-7-2020, Bệnh viện Đà Nẵng được phong tỏa, bệnh nhân tiếp tục được cách ly và làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

- Từ ngày 1-8 đến 5-8-2020, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khách sạn tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cùng với các nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng.

- Từ ngày 6-8 đến 19-8-2020, bệnh nhân được tăng cường đến làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân luôn mang trang phục phòng chống dịch, khẩu trang,… đầy đủ. Sau giờ làm việc, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế tại quận Liên Chiểu. Trong thời gian này, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày cụ thể như sau:

+ Ngày 7-8-2020, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

+ Ngày 9-8-2020, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và cho kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

+ Ngày 15-8-2020, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4) và cho kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm:

- Ngày 20-8, 21-8 và 22-8-2020, bệnh nhân tiếp tục đến làm việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và sau giờ làm việc về khu cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế, không đi đến nơi khác.

- Ngày 23-8-2020:

+ Khoảng 9 giờ 30, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 5).

+ Khoảng từ 14 giờ đến 22 giờ, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và sau giờ làm việc về khu cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế, không đi đến nơi khác.

- Sáng ngày 24-8-2020, sau khi được thông báo có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2, bệnh nhân tạm dừng công việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, chỉ ở tại phòng cách ly của khu cách ly tập trung dành cho nhân viên y tế, không tiếp xúc với người khác.

Đồng thời, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi mẫu dịch hầu họng của bệnh nhân đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng và trưa cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định (+) với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 1020: P.H.T (Giới tính: Nam; Sinh năm: 1994; Địa chỉ phòng trọ: đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Quê quán: thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nghề nghiệp: Lao động tự do

Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ:

- Bệnh nhân sống một mình tại phòng trọ ở đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

- Bệnh nhân là người nhà của bệnh nhân P.H.T (là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng). Ngày 4-8-2020, bệnh nhân P.H.T được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, anh T có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với SARS-CoV-2 vào ngày 19-8-2020 (Bệnh nhân số 996).

+ Từ ngày 10-8 đến 18-8-2020, bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để chăm sóc bệnh nhân số 996. Tại đây, bệnh nhân được cách ly cùng phòng với bệnh nhân 966 và một số người trong đó có các bệnh nhân chuyển đến từ Bệnh viện Đà Nẵng.

+ Ngày 18-8-2020, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1), gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm với SARS-CoV-2 và cho kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ đến nay:

- Ngày 19-8 và 20-8-2020, sau khi bệnh nhân số 996 có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến phòng khác thuộc khu cách ly của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

- Ngày 21-8 và 22-8-2020, bệnh nhân được chuyển đến cách ly ở 1 phòng riêng của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

- Ngày 23-8-2020, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và chảy nước mũi nên được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm. Tại đây, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Ngày 24-8-2020, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định và đến trưa cùng ngày có kết quả xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.