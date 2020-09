2 tháng sau khi gây bão với sản phẩm How You Like That, BLACKPINK nhanh chóng trở lại cùng với MV Ice Cream phát hành vào cuối tháng 8. Sản phẩm âm nhạc lần này của nhóm nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của khán giả trên toàn thế giới khi có sự kết hợp với nữ nghệ sĩ đình đám Selena Gomez. Liệu rằng với lần tái xuất này, BLACKPINK được gì và mất gì khi có sự hậu thuẫn đặc biệt này?

Ice Cream - BLACKPINK và Selena Gomez

Không vượt qua được thành tích của How You Like That nhưng vẫn mang về loạt thành tích đáng kể

Kết hợp với Selena Gomez và phát hành đúng 11 giờ (giờ Việt Nam), tương đương 0 giờ ở nước Mỹ, có thể thấy YG đang rất kì vọng Ice Cream sẽ là bước đột phá dành cho BLACKPINK ở thị trường US-UK. Thế nhưng kết quả sau 24 giờ cho thấy single này là bước thụt lùi so với màn comeback trước đó của BLACKPINK là How You Like That.

Theo như YouTube công bố, MV Ice Cream đã thu về 79,8 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu. Mặc dù không vượt qua ngưỡng 86,3 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu của How You Like That, tuy nhiên, đây lại là MV kết hợp giữa các nghệ sĩ được xem nhiều nhất 24 giờ đầu, vượt qua thành tích Boy With Luv của BTS và Halsey với 74,6 triệu view. Ngoài ra nó còn là MV có nhiều lượt thích nhất của nghệ sĩ nữ trong ngày đầu ra mắt với gần 7 triệu lượt like trên YouTube.

Chưa dừng lại ở đó, Ice Cream cũng đã xuất sắc lọt vào top 100 của Apple Music Mỹ với vị trí 54, đạt 101.000 lượt Shazam - gấp đôi chỉ tiêu ban đầu (50.000 lượt) chỉ sau 24 giờ phát hành.

Thành tính đáng nể của Ice Cream.

Ở địa hạt Spotify, Ice Cream cũng đã "hạ cánh" ở hạng 4 Bảng xếp hạng Global (toàn cầu) với 5.060.036 lượt stream. Đây được xem là kết quả cao nhất với 1 nhóm nhạc nữ. Ngoài ra, tại Bảng xếp hạng Mỹ, Ice Cream cũng ra mắt ở hạng 5 với hơn 1 triệu lượt tải về.

Mặc dù không hoàn thành mục tiêu đạt 70 No.1 trên iTunes ở các quốc gia. Tuy nhiên ca khúc cũng đã đứng đầu iTunes ở 51 quốc gia. Tại iTunes Mỹ, thứ hạng cao nhất của Ice Cream trong 24 giờ đầu cũng hạ cánh ở vị trí thứ 2.

Fandom có dấu hiệu tan đàn xẻ nghé, lý do cho thành tích bị thụt lùi?

Ice Cream vốn là một bài hát của BLACKPINK với sự góp giọng của Selena Gomez. Thế nhưng phần hát của Selena Gomez lại hơn 40 giây, nhiều hơn so với BLACKPINK. Thậm chí, con số này còn cao hơn cả thời lượng của 2 giọng ca chính của BLACKPINK là Rosé và Jisoo cộng lại. Điều này khiến người nghe thắc mắc không biết đây là sản phẩm của BLACKPINK kết hợp với Selena Gomez hay là của ngôi sao nhạc pop người Mỹ mời 4 cô gái nhà YG góp giọng.

Phần chia line cho ca khúc Ice Cream đã xảy ra cuộc nội chiến trong bộ phận fandom nhóm BLACKPINK.

Chưa dừng lại ở đó, phần hát của Rosé lại là ít nhất trong Ice Cream, trong khi cô nàng đảm nhận vai trò hát chính của nhóm. Tiếp đến, người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc vì Jennie vốn đảm nhận vai trò rap chính trong nhóm, nhưng lần này Lisa lại được ưu ái đảm nhận hết phần rap của ca khúc khiến fandom của BLACKPINK bỗng dưng lục đục chỉ vì chia line hát không công bằng.

Trong suốt khoảng thời gian MV phát hành, rất nhiều những lời bình luận lăng mạ, thiếu tôn trọng dành cho Lisa xuất hiện trên các trang mạng xã hội cũng như tài khoản Instagram cá nhân của em út BLACKPINK chỉ vì đảm nhận hát hết phần rap. Mặc dù nhóm comeback là sự kiện quan trọng nhưng trong suốt 2 ngày kể từ khi MV ra mắt, Lisa không hề có bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội càng khiến nhiều người đồn đoán về việc em út BLACKPINK hẳn đã biết điều gì đang xảy ra với nội bộ fandom nên đã chọn cách im lặng để không xảy ra "chiến tranh".

Lisa bất ngờ bị công kích trong suốt khoảng thời gian Ice Cream phát hành và cần được người hâm mộ ủng hộ để lập thành tích.

Vốn là nhóm nhạc sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, bên cạnh đó các thành viên BLACKPINK cũng sở hữu lượng fan only rất khủng, thế nên việc thần tượng của mình bị đối xử không công bằng so với thành viên khác cũng dễ khiến nội bộ fandom BLACKPINK xảy ra "chiến tranh", khiến chiến dịch "cày view" cho lần trở lại này không hoàn thành như dự kiến.