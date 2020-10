BLACKPINK thay đổi giờ phát hành MV mới giống hệt BTS, netizen Hàn chỉ trích: "YG bớt bắt chước lại"

Thông thường, đã là fan Kpop ắt hẳn sẽ quá quen thuộc với khung giờ phát hành MV của các sao Kpop: Đại đa số đều chọn ra mắt lúc 16g00 theo giờ Việt Nam, tức 18g00 theo giờ Hàn Quốc. Đây là khung giờ phát hành truyền thống của đa số các nghệ sĩ Hàn Quốc vì phù hợp với thói quen của người Hàn Quốc cũng như cách tính toán của các bảng xếp hạng tại đất nước này.



Các MV đình đám gần đây của BTS như ON, Boy With Luv, Idol, Fake Love,... và của BLACKPINK như How You Like That, Ddu-Du Ddu-Du,... cũng không nằm ngoài khung giờ truyền thống này.

Tuy nhiên, với 2 sản phẩm comeback mới đây của BTS và BLACKPINK, 2 ông lớn Big Hit Entertainment lẫn YG Entertainment đã "phá vỡ" khung giờ phát hành truyền thống khi quyết định đẩy Dynamite, Ice Cream hay Lovesick Girls lên sóng vào lúc 11 giờ trưa (theo giờ Việt Nam) tức 13 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc) và quan trọng, đó là thời điểm 00h00 nửa đêm (theo giờ bờ Tây nước Mỹ). Tuy nhiên việc, BLACKPINK phát hành MV mới giống hệt với khung giờ mà BTS đã làm trước đó đã vấp phải nhiều lời chê bai. Thậm chí nhà đài YTN của Hàn Quốc còn làm hẳn bản tin đề cập đến vấn đề này.

Truyền thông xứ Hàn làm hẳn bản tin so sánh việc BLACKPINK phát hành ca khúc giống hệt khung giờ như BTS.

Theo nhà đài YTN, BLACKPINK đã bắt chước phát hành MV mới giống hệt BTS với tham vọng sẽ công phá thị trường âm nhạc Mỹ. Đây cũng là lý do giúp Ice Cream của BLACKPINK đạt được vị trí số 13 trên Billboard Hot 100, trong khi đó Dynamite của BTS đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lớn nhất thế giới này.

Việc nhà đài YTN mang BTS lẫn BLACKPINK lên bàn cân nhanh chóng tạo ra một làn sóng tranh cãi. Tất nhiên với hàng loạt scandal trong quá khứ của YG, BLACKPINK nhận phải vô số lời chỉ trích từ phía netizen Hàn.

"Tôi hiểu BLACKPINK và BTS đang làm điều đó nhưng SuperM thì sao? Họ đang làm quá lên. Thay vào đó, tại sao không ủng hộ SHINee hoặc EXO? Lee Soo Man đang dựa vào sức mạnh fandom của họ và một vài đứa trẻ Trung Quốc để thúc đẩy nhóm nhưng ông ấy cần phải nhận ra rằng SuperM flop", "Những người tài năng như họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn trên thị trường toàn cầu như Hoa Kỳ và nâng cao vị thế quốc gia của người dân chúng ta. Đó là lý do tại sao họ xứng đáng được hưởng những đặc quyền như miễn trừ nhập ngũ để những tài năng như họ có thể làm nổi bật khả năng của người Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu", "Họ phát hành giờ nào thì kệ họ đi, miễn là bài hát hay".

"Xin lỗi YG nhưng tôi sẽ không bỏ tiền ra để mua bất cứ thứ gì của họ! Burning Sun vẫn chưa được kết thúc nhưng họ đã tiếp tục và xây dựng tòa nhà mới khổng lồ", "Đừng sao chép BTS! YG thật không biết xấu hổ", "BLACKPINK nhắm đến thị trường nước ngoài cho album của họ, đó là lý do tại sao bài hát chủ đề không hay. Các thành viên ngày càng xinh đẹp và phong cách hơn nhưng bài hát lần này gây thất vọng", "Không hiểu sao BLACKPINK lại luôn đi kèm với BTS... YG đừng có ràng buộc họ với nhau nữa được không?". - Netizen tranh cãi khi BLACKPINK và BTS cùng tung ca khúc giống khung giờ của nhau bên dưới bài đăng của đài YTN.