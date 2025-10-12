BLACKPINK rớt hạng sâu

Paris Fashion Week vốn là màn kết danh giá nhất của tháng thời trang, quy tụ các tên tuổi lớn như Dior, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy… Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2026 (Paris Fashion Week SS26) vừa khép lại, nhưng dư âm vẫn đang phủ sóng toàn cầu. Nếu như vài năm trước, BLACKPINK là "tứ trụ quyền lực" thống trị mọi bảng xếp hạng truyền thông, thì năm nay, cán cân quyền lực đã bắt đầu dịch chuyển rõ rệt.

BLACKPINK không còn "một mình một ngựa"

Theo dữ liệu từ Onclusive, Paris Fashion Week SS26 đã tạo ra hơn 21 triệu lượt nhắc đến, cao gấp 4 lần Milan và gần 8 lần New York. Đỉnh điểm là show Dior vào ngày 1/10, khi mạng xã hội gần như "vỡ trận" khi cặp đôi LingOrm xuất hiện trên hàng ghế đầu. Thành tích này giúp Dior một lần nữa giữ vững ngôi vương thương hiệu với 46% share of voice. Trong khi đó, ở mặt trận cá nhân, Jisoo nói riêng và các thành viên BLACKPINK nói chung lại không còn chiếm lĩnh vị trí áp đảo như mọi năm.

Top 15 nhân vật ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội tại Paris Fashion Week SS26.

Jisoo từng là "át chủ bài" của Dior tại các mùa trước. Mỗi lần cô xuất hiện, mạng xã hội gần như bùng nổ với hàng triệu hashtag #JisooxDior và #DiorPrincess. Thế nhưng năm nay, mọi thứ có phần thay đổi. Trong danh sách 15 gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất Paris Fashion Week, Jisoo chỉ đứng thứ 11, với 1,71% lượng nhắc đến. Trong khi vị trí số 1 và 2 lần lượt thuộc về các đại diện khác của Dior là LingOrm (Lingling Kwong & Orm Kornnaphat) và Jimin (BTS).

Nguyên nhân được cho là vì Jimin (BTS) chính thức quay trở lại sau thời gian nhập ngũ, tạo hiệu ứng truyền thông quá lớn và đẩy Jisoo ra khỏi vùng spotlight. Thêm vào đó, LingOrm - cặp đôi đang là hiện tượng phim Girls' Love Thái Lan cũng gây sốt khi xuất hiện cùng nhau thu về hơn 18,1% lượt nhắc đến, gấp gần 10 lần Jisoo.

Lisa - người có mùa PFW ổn nhất trong bộ tứ đứng ở vị trí top 3, đại diện Louis Vuitton với 10,79% share of voice - con số vượt xa nhiều đại diện phương Tây. Thế nhưng, nữ idol Kpop gốc Thái phải san sẻ ánh hào quang với Jimin, LingOrm và Becky Armstrong. Điều này phản ánh rõ xu hướng: BLACKPINK vẫn là "biểu tượng quyền lực", nhưng không còn độc quyền spotlight. Jennie - đại diện Chanel an toàn ở vị trí thứ 7 với 5.16% một con số không quá nổi bật so với danh tiếng và sự kỳ vọng của mình.

Rosé lại là trường hợp thú vị nhất. Trước đây, nữ idol luôn là "con cưng" của mạng xã hội mỗi mùa Paris Fashion Week. Từ khi trở thành đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, Rosé liên tục lọt top đầu bảng chỉ số truyền thông thậm chí có năm vượt qua cả Lisa hay Jennie. Nhưng mùa này cô hoàn toàn biến mất khỏi top 15 BXH social, song lại đứng trong top 2 của BXH truyền thông truyền thống - chỉ xếp sau Meghan Markle, dù Vogue, Harper's Bazaar hay Elle từ trước đến nay vẫn ưu tiên những tên tuổi Hollywood, hoàng gia và biểu tượng thời trang kinh điển hơn.

Kpop vẫn là "đế chế" nhưng không còn độc tôn

Không thể phủ nhận, K-pop vẫn là "vũ khí truyền thông" số một của các nhà mốt xa xỉ. Nếu nhìn tổng thể, BLACKPINK và BTS vẫn chiếm hơn 40% tổng thảo luận toàn Paris Fashion Week - một con số "không tưởng" đối với bất kỳ khu vực nào ngoài châu Á. Tuy nhiên, 2025 cũng đánh dấu thời điểm thế giới thời trang thực sự bước vào kỷ nguyên đa cực nơi Kbiz, Tbiz và các ngôi sao Hollywood cùng chia lại quyền lực.

Điểm đặc biệt tại Paris Fashion Week SS26 là dàn sao Thái chiếm đến 4/10 hashtag hot nhất, gồm: #LingOrm, #BeckysAngels, #FreenSarocha và #OrmKornnaphat. Lý do đằng sau sự bùng nổ này gồm 3 yếu tố chính:

- Sức mạnh cộng đồng fan Thái siêu tổ chức - fanbase quốc tế hoạt động theo giờ, theo chiến dịch, giúp hashtag của idol luôn leo top trending toàn cầu.

- Ảnh hưởng của làn sóng GL (Girls' Love) với các series như Gap The Series, 23.5, FreenBecky Universe đưa diễn viên nữ Thái thành hiện tượng châu Á mới.

- Chiến lược marketing thông minh của các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Loewe đang mở rộng thị trường Đông Nam Á, xem Thái Lan là "bệ phóng" mới sau Hàn Quốc.