BLACKPINK lên hẳn bìa Elle Mỹ: Ngất lịm với kiểu tóc "già đanh"của Jennie, Rosé xuất thần, Jisoo - Lisa vẫn một màu

Sau khi đã "chinh phạt" hết thảy các tạp chí danh giá nhất của xứ Hàn, mới đây BLACKPINK lại vừa khiến các fan nở mày nở mặt khi xuất hiện chễm chệ trên Elle Mỹ, một trong những tạp chí thời trang uy tín bậc nhất thế giới. Cụ thể, "Hắc Hường" lên hẳn trang bìa của Elle Mỹ số tháng 10.

Lần xuất hiện này, tông màu chủ đạo của trang phục của bốn nàng là màu đen, tạo cảm giác thu hút đầy bí ẩn. Như thường lệ, 4 mảnh BLACKPINK tiếp tục diện trang phục đến từ các nhà mốt mà mỗi thành viên đều đang ký hợp đồng: Chanel, YSL, Dior, Celine... 4 nàng cũng để kiểu tóc thẳng rất "đồng bộ".



Ở ảnh solo, mỗi người lại biến hoá với một kiểu tóc riêng. Kiểu tóc uốn lọn to, bồng bềnh được điểm xuyết bằng chiếc kẹp tóc hoa trà trứ danh đã tạo cho Jennie khí chất cổ điển, sang trọng và kiêu kỳ không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, chính kiểu tóc đậm chất "lady" này cũng khiến cô nàng trông dừ hơn bình thường đôi phần.

Bộ váy bồng bềnh Jennie diện là thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2020 của nhà mốt Chanel.

Hình ảnh của Rosé vốn gắn liền với những màu tóc sáng nhưng lần này, cách tạo kiểu mới lạ đã mang đến hình ảnh quá đỗi ấn tượng cho cô nàng. Màu tóc bạch kim pha chút sắc tím và hồng nơi đuôi tóc được cột cao, cùng những lọn tóc buông lơi và ánh nhìn sắc sảo khiến Rosé trông như một nữ chiến binh đầy uy quyền.

Rosé diện thiết kế đính đá nổi bần bật thuộc bộ sưu tập Thu/Đông của thương hiệu Saint Laurent

Lisa và tóc đen vẫn luôn là chân ái, lần này mái tóc dài thướt tha buộc nửa lại đem đến một vẻ dịu dàng rất riêng cho em út của BLACKPINK.

Lisa trông như một nàng tiểu thư tinh nghịch và lém lỉnh trong chiếc váy của Celine

Jisoo vẫn khiến fan đổ “rầm rầm” với vẻ đẹp hoa hậu. So với các chị em có phần đa dạng hơn trong kiểu tóc và màu tóc, nàng visual vẫn gắn liền với kiểu tóc tiểu thư Nhật Bản như trong teaser của single How You Like That. Tuy cô rất xinh đẹp nhưng nhiều fan vẫn muốn được ngắm nhìn một Jisoo mới mẻ hơn.

Bộ cánh của Jisoo đến từ nhà mốt Dior

Ảnh: Internet