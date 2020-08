MV Ice Cream của BLACKPINK kết hợp với Selena Gomez đã chính thức đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube vào 30/8. MV Ice Cream lập thành tích trên chỉ sau 1 ngày, 16 giờ và 56 phút tính từ lúc lên sóng.

Ice Cream - BLACKPINK và Selena Gomez

Đây là thành tích lớn đối với BLACKPINK nói riêng và các nghệ sĩ trên toàn thế giới nói chung, tuy nhiên Ice Cream vẫn chưa thể vượt qua được thành tích trước đó của nhóm với MV How You Like That khi chỉ tốn 1 ngày, 8 giờ và 22 phút kể từ khi phát hành.

Mặc dù đã rất nỗ lực với chiến dịch cày view cho thần tượng, tuy nhiên thành tích này lại không giúp cho BLACKPINK vượt qua được kỷ lục 100 triệu view của BTS với MV Dynamite chỉ tốn trong khoảng thời gian là 24 giờ 31 phút.

Tuy nhiên với con số ấn tượng 100 triệu view trong vòng 1 ngày, 16 giờ và 56 phút, MV Ice Cream cũng đã xuất sắc góp mặt trong danh sách Top 5 MV đạt 100 triệu view nhanh nhất trên thế giới gồm:

1. Dynamite - BTS: 24 giờ 31 phút.

2. How You Like That - BLACKPINK: hơn 1 ngày 8 giờ.

3. Boy With Luv - BTS ft. Halsey: hơn 1 ngày 13 giờ.

4. Ice Cream - BLACKPINK & Selena Gomez: hơn 1 ngày 16 giờ.

5. Kill This Love - BLACKPINK: hơn 2 ngày 14 giờ.

Như vậy, với thành tích mới của Ice Cream, BLACKPINK đã có tới 9 MV vượt 100 triệu views, bao gồm BOOMBAYAH, Playing With Fire, Whistle, As If It’s Your Last, Stay, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That, góp phần củng cố danh hiệu "nữ hoàng YouTube" của BLACKPINK - nghệ sĩ đứng thứ 3 trên thế giới về lượt đăng kí với hơn 46 triệu lượt.