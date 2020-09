BLACKPINK đi tập nhảy cũng diện đồ tiền tạ tiền tấn: Trang phục "sương sương" chục triệu, riêng Lisa đeo đồng hồ 700 triệu

Cuối năm hẳn là thời gian mà các BLINK sẽ vô cùng bận rộn vì BLACKPINK đã lên kế hoạch cả loạt chương trình mới. Hết tung MV How You Like That rồi đến Ice Cream, sắp tới 4 cô nàng BLACKPINK còn tung ra full album đầu tiên trong sự nghiệp và có 1 bộ phim tài liệu trên Netflix về quá trình tập luyện của họ.



Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar đã hé lộ hình ảnh của BLACKPINK trong phòng tập, trích từ bộ phim tài liệu Light Up The Sky sẽ được phát sóng trên Netflix vào ngày 14/10 tới đây. Trong hình ảnh này, cả 4 cô nàng đều ăn vận đơn giản, khỏe khoắn phù hợp với việc tập luyện, vậy nhưng nếu bóc giá trang phục thì lại không đơn giản chút nào.

Trong hình ảnh 4 mẩu Hắc Hường trong phòng tập luyện do Harper's Bazaar ghi lại. Cả 4 đều ăn vận đơn giản với áo thun, quần dài, đi giày thể thao khỏe khoắn. Nhưng nếu bóc mác số trang phục này thì bạn sẽ phải bất ngờ.

Ấn tượng nhất là nàng búp bê Thái Lisa, cô diện áo thun mix cùng quần thể thao, khoác áo bomber. Cô cố tình thắt vạt áo phía sau để khoe eo thon. Số trang phục của Lisa có giá khoảng 28 triệu VNĐ chưa tính đến chiếc đồng hồ Rolex khoảng 730 triệu VNĐ.

Jennie diện áo thun dài tay in họa tiết mix cùng quần jeans đơn giản, đi giày thể thao. Bộ cánh của cô có giá khá khiêm tốn, chỉ khoảng 8 triệu đồng.

Rosé chi đi tập cũng diện áo thun Saint Laurent hơn 10 triệu, quần thể thao Alexander Wang 9 triệu. Giày thể thao adidas là món đồ rẻ nhất trong set đồ của "Hoa hồng nước Úc" và item này có giá khoảng 2 triệu đồng.

Jisoo cũng diện áo thun và quần legging, mẫu áo và giày có giá tổng cộng khoảng 6,5 triệu đồng.

Điều thú vị là mẫu áo phông tương tự từng được Lisa diện trong một chuyến lưu diễn khá lâu trước đó. Không rõ vì thân quá nên họ mặc chung đồ hay cùng mua áo đôi để thể hiện tình cảm.

Như vậy là, nếu tính tổng giá trị số trang phục BLACKPINK diện trong phòng tập bao gồm cả quần áo, giày dép, đồng hồ thì sẽ có giá khoảng 795 triệu đồng. Giàu sang thế này thì ai đọ lại các chị đây!

Ảnh: Internet