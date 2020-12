BLACKPINK của năm 2020: Hoạt động chăm chỉ đúng chuẩn "con nhà giàu vượt khó" nhưng vị thế nhóm nhạc nữ số 1 có đang bị lung lay?

Trong năm 2020, BLACKPINK tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi của YG sau chuỗi scandal dai dẳng. Vẫn còn những chướng ngại nhưng 4 cô gái đã cho thấy sự kiên trì, từng bước khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc. Năm 2020 được xem là cột mốc quan trọng của nhóm với những bước tiến mạnh mẽ ở thị trường quốc tế. BLACKPINK thực sự đã làm nên một năm thành công cho riêng mình, tuy nhiên vẫn có những bất ổn mà nhiều người tiếc nuối.

Lisa "mở bát" thành công cho BLACKPINK khi trở thành mentor của Thanh xuân có bạn 2

Ngay trong những ngày đầu năm, người hâm mộ của BLACKPINK vô cùng phấn khích khi Lisa tham gia chương trình thực tế đình đám Thanh xuân có bạn 2 của Trung Quốc với vai trò huấn luyện viên. Cô nàng chính là nhân vật hiếm hoi gây sốt từ đầu đến cuối chương trình và cũng là gương mặt được đông đảo khán giả vô cùng yêu thích, độ hot tăng dần đều bất chấp dàn thí sinh cũng liên tục "gây bão".

Qua Thanh xuân có bạn 2, người hâm mộ được dịp mãn nhãn với hàng loạt khoảnh khắc Lisa khoe vũ đạo đỉnh cao. Từ sân khấu kết hợp cùng với các thí sinh và loạt khoảnh khắc xuyên suốt quá trình hướng dẫn, em út BLACKPINK đã cho thấy bản thân cô sở hữu những bước nhảy chuẩn xác, xứng đáng là đại diện của nền âm nhạc Kpop "đem chuông đi đánh xứ người".



Không chỉ sở hữu năng lực vũ đạo vượt trội, mà khả năng sư phạm của Lisa cũng được nhiều người đánh giá rất cao. Điều này có lẽ xuất phát từ việc Lisa tiếp xúc và học nhảy từ khi còn rất nhỏ, cho đến khoảng thời gian được huấn luyện dưới trướng của "ông trùm" Yang Hyun Suk.

Với những màn thể hiện xuất sắc, từ thể hiện kỹ năng vũ đạo đến kỹ năng sư phạm, như vậy là quá đủ để Lisa có thêm một lượng lớn người hâm mộ sau Thanh xuân có bạn 2. Bằng chứng là việc cô nàng liên tục lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung xuyên suốt gần 1 năm qua và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Đặc biệt lượng follow của Lisa trên Instagram cũng tăng vọt, củng cố ngôi vị "bá chủ Instagram" vốn đã khó có ai lật đổ.

Gây "chấn động" với màn kết hợp cùng Lady Gaga, Cardi.B trong album đầu tay

Sau hơn 1 năm đấu tranh cùng hàng loạt yêu sách của người hâm mộ đối với công ty chủ quản YG, cuối cùng BLACKPINK cũng đã được trở lại với single mở đường là màn kết hợp cùng Lady Gaga trong ca khúc Sour Candy. Cũng nhờ sự cộng hưởng đầy tuyệt vời này mà BLACKPINK đã thu hút lượt quan tâm lớn của fan quốc tế và có lợi thế đáng kể trong lòng khán giả Âu Mỹ nói chung trong năm 2020.

Thừa thắng xông lên, girlgroup tiếp tục cho xuất xưởng single How You Like That. Không nằm ngoài dự đoán, BLACKPINK đã gặt hái được 3 kỷ lục Guinness chỉ với ca khúc này khi đạt 86,3 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu trên YouTube và cán mốc 1,6 triệu người xem trực tuyến qua hình thức công chiếu Premiere, qua đó thiết lập hàng loạt kỷ lục khoáng hậu về lượt xem bao gồm video YouTube được xem nhiều nhất trong 24 giờ, MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên YouTube và MV của nhóm nhạc Kpop được xem nhiều nhất trong 24h trên YouTube. Trước đó, cả 3 kỷ lục này đều do BTS nắm giữ.

Có thể thấy với How You Like That, âm nhạc của BLACKPINK vẫn thừa hưởng sự gai góc, đậm đặc phong cách YG như các tiền bối cùng nhà là 2NE1, BIGBANG và đằng sau đó là bàn tay phù thuỷ của nhà sản xuất âm nhạc Teddy. Chính vì thế ca khúc này không khó gây bão trên toàn thế giới và trở thành hiện tượng đình đám trên khắp các trang mạng xã hội trong năm 2020.

How You Like That - BLACKPINK

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của How You Like That, BLACKPINK chính thức cho xuất xưởng album đầu tay trong sự nghiệp của nhóm có tên THE ALBUM. Vượt ngoài sự mong đợi, album đã tẩu tán hơn 1 triệu bản giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ đầu tiên của Kpop đạt được thành tích bán ra trên 1 triệu bản khi mà con số này trước đây vốn được các boygroup "độc chiếm".

BTS chính là nhóm nữ Kpop đầu tiên bán được 1 triệu bản chỉ với 1 album được phát hành.

Có thể xem đây là chiến lược có tính toán của YG dành cho BLACKPINK khi bắt người hâm mộ phải đợi 4 năm mới sở hữu album đầu tay của nhóm. Dĩ nhiên người hhâm mộ lúc nào cũng ở trong trạng thái “trời hạn trông mưa”, và khi đã lên đến đỉnh điểm, gặp phải “một cơn mưa” thì sự trở lại hoành tráng từ các nữ thần tượng khiến người hâm mộ như ong vỡ tổ mà hào hứng đón nhận, cũng như bằng mọi cách để đưa sản phẩm thần tượng lên top đầu để xứng đáng với công sức chờ đợi suốt 4 năm qua.

Những bất ổn của BLACKPINK trong năm 2020

Danh tiếng lên cao là thị phi cũng dâng lên tới bấy nhiêu, điều này quả thật không sai đối với BLACKPINK khi nhóm liên tục vướng vào rất nhiều thị phi, tranh cãi.

Đầu tiên phải kể đến việc YG "push" Lisa xuất hiện quá nhiều ở thị trường Trung Quốc khiến người hâm mộ cảm thấy bất công đối với những thành viên tài năng còn lại. Tuy nhiên, fan càng lên tiếng bao nhiêu thì YG lại càng thờ ơ bấy nhiêu khiến làn sóng tranh cãi ngay trong nội bộ fandom càng thêm dữ dội.

Một trong những yếu tố khiến BLACKPINK nổi tiếng chính là loạt MV hoành tráng với những cảnh quay tuyệt đẹp, đầy tính nghệ thuật. Thế nhưng cũng chính vì lý do phá cách này đã khiến nhóm gặp vô số những rắc rối. Có MV của BLACKPINK thì bị cấm sóng, trong khi một số sản phẩm lại khiến nhóm bị chỉ trích nặng nề.

Với How You Like That, ca khúc này đem lại cho các cô gái những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng video ca nhạc lại dính "dớp" khi bị fan Ấn Độ phát hiện bức tượng thần Ganesha - vị thần linh thiêng trong đạo Hindu được đặt dưới sàn nhà trong cảnh quay Lisa ngồi rap trên ngai vàng, điều này được xem là bất kính. Chưa dừng lại ở đó, ồn ào tình dục hóa hình ảnh y tá của Jennie trong MV Lovesick Girls cũng đã gây nên 1 cuộc tranh cãi vô cùng dữ dội khiến YG buộc lòng phải liên hệ YouTube để cấp quyền sửa MV trước làn sóng chỉ trích quá lớn.

Biến này chưa qua, biến khác lại đến, trong những tháng cuối năm, BLACKPINK tiếp tục vướng vào một lùm xùm khiến netizen xứ Trung tranh phải cãi nhau kịch liệt khi nhóm có liên quan đến gấu trúc - động vật quý hiếm được bảo tồn đặc biệt ở quốc gia này. Hình ảnh các thành viên BLACKPINK tiếp xúc, ôm ấp, cho ăn 1 chú gấu trúc ngay trên show thực tế đã bị dư luận xứ Trung lên án mạnh mẽ. Trên Weibo, hàng loạt blogger đã chia sẻ thông tin, kênh truyền hình CCTV13 cũng đã có phóng sự về vụ việc. Tuy nhiên đỉnh điểm trong bản tin là gương mặt của các thành viên đều bị làm mờ như tội phạm, đồng thời còn phê bình nhóm vì hành động đối với gấu trúc khiến hình ảnh của BLACKPINK ảnh hưởng không nhỏ.

Năm 2020 làn sóng Kpop chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, hàng loạt các nhóm nhạc không thể thực hiện các tour diễn, chưa kể nhiều nhóm còn phải chịu cảnh tan rã vì không có thu nhập. BLACKPINK cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ đại dịch này, tuy nhiên vốn đã có nền tảng được xây dựng quá vững chắc từ trước, các cô gái vẫn cho thấy sức mạnh của nhóm, gồng gánh YG bước qua thời kỷ khủng hoảng.

BLACKPINK sẽ còn một chặng đường dài phía trước cần phải chinh phục. Tuy nhiên với niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ, chắc chắn nhóm sẽ còn làm được những điều tuyệt vời hơn thế trong năm tới.