Bình Thuận vượt mốc 200 ca dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 24/7, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn Bình Thuận có 31 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, thị xã La Gi 28 ca, gồm 26 ca trong khu phong tỏa, 1 ca F1 đã được cách ly, 1 ca nhân viên y tế. Huyện Hàm Tân 3 ca trong gia đình có người về từ TPHCM.

Như vậy, từ 27/4 đến nay, Bình Thuận đã ghi nhận tổng cộng 212 ca mắc COVID-19 và 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thị xã La Gi có tới 162, huyện Tánh Linh 12 ca, huyện Tuy Phong 9 ca, huyện Đức Linh 8 ca, TP.Phan Thiết 5 ca, huyện Bắc Bình 4 ca (có 3 thuyền viên), huyện Hàm Thuận Bắc 4 ca, huyện Hàm Thuận Nam 5 ca và huyện Hàm Tân 3 ca.

Bắt đầu từ 0h ngày 20/7, Bình Thuận thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày. Riêng thị xã La Gi vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Bình Thuận, thị xã La Gi là nơi có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất. Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã La Gi yêu cầu xác định rõ mục tiêu, bằng mọi biện pháp trong vòng 7 ngày tới, phải khống chế được dịch ở thị xã La Gi.

Để thực hiện mục tiêu này, toàn bộ hệ thống phải cùng vào cuộc một cách quyết liệt. Tổng lực rà soát, truy vết với mục tiêu hàng đầu là bằng mọi cách tách F0 ra khỏi cộng đồng và hoàn thành nhiệm vụ này trong 2 ngày tới. Kiểm soát những người có biểu hiện sốt, ho trong cộng đồng để xét nghiệm, cách ly y tế kịp thời. Cương quyết không để dịch bệnh lây lan sang các xã, phường khác.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án đầu tiên được khởi tố liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công an thị xã La Gi tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ để truy tố các bị can có liên quan trong vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.