Bình luận Thủy Tiên "đút lót" Hà Tĩnh hàng chục tỷ, nam thanh niên nhận kết đắng

Thông tin trên báo Hà Tĩnh cho biết, chiều 12/10, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an xã Đỉnh Bàn làm việc với T.V.H. (SN 1993, trú tại xã Đỉnh Bàn) - chủ tài khoản facebook “T.H” về việc thông tin sai sự thật trên MXH.

Theo đó, vào ngày 9/10/2021, sau khi bài viết “Thêm một tỉnh xác nhận số tiền Thủy Tiên đã hỗ trợ” được đăng tải trên Fanpage Vinhvn.vn; T.V.H. đã sử dụng facebook cá nhân “T.H” bình luận trên bài viết này với nội dung sai sự thật với nội dung: “Không biết đã đút lót cho tỉnh Hà Tĩnh mấy chục tỉ rồi”.

Bình luận của T.H. trên một fanpage.

Ngay sau khi nội dung trên được đăng tải, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành triệu tập đối tượng Trần Văn Hậu (SN 1993) lên làm việc.

Làm việc với lực lượng chức năng, T.V.H. đã thừa nhận nội dung trên do bản thân sử dụng tài khoản MXH bình luận.

Cơ quan chức năng làm việc với T.V.H.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của T.V.H. là hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Do đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt T.V.H. 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nêu trên. Đồng thời gỡ bỏ và đính chính lại nội dung bài viết trên trang cá nhân.