Bình Dương thông tin vụ nam thanh niên ném xăng, tự thiêu gần trụ sở công an

Chiều 4/9, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, cán bộ trực chốt tại cổng bảo vệ Công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một thanh niên đi bộ đến khu vực trước cổng trụ sở. Sau đó, người này lấy một túi nilon có chứa xăng và ném vào chốt gác trước cổng trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một.

Khi lực lượng bảo vệ tại chốt tiến hành khống chế thì thanh niên này tiếp tục lấy trong balo 1 túi nilon có chứa xăng và tự tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một nơi xảy ra vụ việc

Lực lượng Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, đưa nam thanh niên đi cấp cứu kịp thời. Qua xác minh, cơ quan công an xác định danh tính thanh niên là Nguyễn Duy Thắng (sinh năm 1995, quê tỉnh Khánh Hòa).

Làm việc với cơ quan công an, người thân của Nguyễn Duy Thắng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định, có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.