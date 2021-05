Bình Dương phát hiện, cách ly 61 trường hợp nguy cơ cao liên quan đến các ổ dịch COVID-19

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong các ngày 4 và 5/5/2021, qua hệ thống giám sát đã phát hiện 61 trường hợp nguy cơ cao liên quan đến các ổ dịch COVID-19 trên cả nước.

Cụ thể, 1 trường hợp đi về từ thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, có triệu chứng ho, đau họng, được cách ly tập trung tại Trung tâm y tế Dĩ An, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

4 trường hợp tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một là F1 của BN2977, cùng dự đám cưới vào ngày 1/5/2021 với BN2977 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang được cách ly tại Thành đội Thủ Dầu Một cũ, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Một khu vực cách ly phòng chống COVID-19 tại Bình Dương.

Có 7 trường hợp (TP. Dĩ An: 1, TX. Bến Cát: 5, TP.Thuận An: 1) là F1 của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Campuchia do Viện Pasteur TP.HCM thông báo. Hiện tại 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

49 trường hợp còn lại của Công ty cổ phần DOT CHIU VN (địa chỉ cã An Tây, TX Bến Cát). Trước đó từ ngày 29/4 đến ngày 1/5/2021, Công ty tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi Đà Nẵng du lịch và ở lại tại Khách sạn Mường Thanh (số 270 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng).

Địa điểm này sau đó được Bộ Y tế công bố tại Thông báo số 38 do có bệnh nhân mắc COVID-19 lưu trú.

Tỉnh Bình Dương đã điều tra giám sát được tổng cộng 72 trường hợp liên quan đến các ổ dịch COVID-19 trên cả nước.

Hiện tại 49 người trên được cách ly tập trung tại cư xá Nhà ở xã hội Becamex Mỹ Phước, TX. Bến Cát và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã điều tra giám sát được tổng cộng 72 trường hợp liên quan đến các ổ dịch COVID-19 trên cả nước.

Ngành Y tế cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp nguy cơ cao, khoanh vùng, dập dịch nhanh, triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng.