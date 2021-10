Bill Gates cho rằng lĩnh vực này sẽ tạo ra 8-10 công ty như Tesla, 1 Google, 1 Amazon và 1 Microsoft, có rất nhiều cơ hội cho những người muốn làm giàu

Bill Gates là người giàu thứ tư trên thế giới, ông không cần phải quá nuôi hi vọng về kiếm tiền từ đầu tư vào lĩnh vực biến đổi khí hậu. Nhưng với những người đang muốn làm giàu từ lĩnh vực này, Gates nhận thấy rằng ngành này mang đến rất nhiều cơ hội.

Tại một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Tư vừa rồi trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Công nghệ Khí hậu trực tuyến của SOSV, Bill Gates cho biết rằng trong tương lai lợi nhuận thu được khi đầu tư vào ngành khí hậu sẽ có giá trị tương đương với lợi nhuận mà các công ty công nghệ lớn nhất đã tạo ra.

Gates nói: "Sẽ có đến 8 Tesla, 10 Tesla trong tương lai. Và ngày nay ta chỉ mới biết được một trong số đó."

Giá trị của công ty xe điện do Elon Musk lãnh đạo đã tăng gấp đôi so với năm ngoái và tăng hơn 2.000% so với 5 năm trước.

Gates nói: "Tất cả những người đầu tư vào Tesla đều rất thông minh." Ông dự đoán rằng thành tựu này sẽ lan rộng ra tới hàng loạt các công ty trong thời gian tới. Gates nói: "Các bạn biết đấy, sẽ có những công ty có tầm cỡ ngang với Microsoft, Google và Amazon xuất hiện trong lĩnh vực này."

Gates là nhà đồng sáng lập công ty Microsoft vào năm 1975, trong khi đó Amazon và Google được thành lập vào những năm 1990 khi Internet đang phát triển. Hiện nay, đây là ba trong số bốn công ty có giá trị lớn nhất Hoa Kỳ. Theo Forbes, hiện tại, Gates đang sở hữu khối tài sản trị giá 134,3 tỷ đô la.

SOSV là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Princeton, New Jersey. Công ty này chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ khí hậu giai đoạn đầu.

Bill Gates đầu tư vào công nghệ sạch thông qua công ty Breakthrough Energy Ventures của mình. Nhà sáng lập công ty Amazon Jeff Bezos, Michael Bloomberg và Ray Dalio cũng là những nhà đầu tư của công ty này.

Mặc dù rất lạc quan, nhưng Gates cho rằng một lượng lớn tiền của các nhà đầu tư cũng sẽ bị cuốn phăng đi khi tham gia vào lĩnh vực này tương tự như khi bóng bóng Internet vỡ trước đây. Ông cũng nói thêm rằng thị trường ngày nay "giống như thị trường vào những ngày đầu khi phần mềm và công nghệ máy tính xuất hiện".

Gates cho biết phần lớn ngành công nghệ này "đang ở mức độ thử nghiệm" nên các nhà đầu tư sẽ cần phải cẩn trọng trong việc đánh giá tính khả thi của ý tưởng kinh doanh. Ngoài ra, nhiều dự án sẽ cần được đầu tư nguồn vốn rất lớn trước khi chúng có thể chứng minh được tính hiệu quả.

Ông nói, những công nghệ như tổng hợp hạt nhân, phân hạch hạt nhân và lưu trữ năng lượng đòi hỏi đầu tư cả "hàng trăm triệu, hoặc thậm chí là cả hàng tỷ đô la (nếu là ngành công nghệ hạt nhân) " và "Bạn không chắc chắn được liệu những công nghệ đó có khả thi hay không."

Ngoài những yêu cầu về vốn khổng lồ, ông cho biết ngành công nghệ khí hậu cần sự hậu thuẫn của các chính phủ trong việc đưa ra "những chính sách khuyến khích" tạo điều kiện cho việc áp dụng các công nghệ không phát thải.

Ông nói rằng những người muốn bỏ tiền đầu tư vào lĩnh vực này nhưng với mức rủi ro thấp hơn "có thể tài trợ vốn vào lĩnh vực năng lượng mặt trời."

Những thị trường khó đoán hơn là ngành thu gom cacbon trực tiếp từ không khí, hydro, thép và nhiên liệu hàng không.

Gates nói: "Chúng tôi có khả năng thất bại cao. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng "chúng tôi cũng có kha khá khả năng thành công," đặc biệt là với sự hỗ trợ hợp lý từ phía chính phủ.

Gates cho biết: "Nếu một người nào đó không đủ khả năng chấp nhận rủi ro hoặc nếu họ mong đợi thu được lợi nhuận trong ngắn hạn, thì bạn biết đấy, có lẽ họ nên tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực khác."

Tham khảo CNBC