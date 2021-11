DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 20/11: Nếu F0 trong cộng đồng tiếp tục tăng, Hà Nội sẽ điều trị tại nhà

Ngày 19/11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu HĐND TP (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Đống Đa.

Kế hoạch đưa học sinh trở lại trường không thể kéo dài sang 2022

Trả lời ý kiến của cử cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) về việc thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, đây là nguyện vọng chính đáng.

Hà Nội xác định, thích ứng an toàn có 2 vế: An toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, thành phố lên kế hoạch cụ thể để tiêm nhanh nhất cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, vaccine vẫn chưa về và phụ thuộc vào Bộ Y tế. Dự kiến 1-2 ngày nữa, Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều.

"Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó mới có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường. Việc này không thể kéo dài sang năm 2022” - Chủ tịch UBND TP nói.

