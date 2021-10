DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 13/10: Bắc Ninh phát hiện 9 F0 cộng đồng sau 24 ngày "sạch" dịch

21 quận huyện và TP Thủ Đức đều đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của Bộ Y tế và được đề xuất công bố kiềm chế được Covid-19.

Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 11/10, sau 10 ngày thành phố thực hiện Chỉ thị 18 tiếp tục kiểm soát dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Theo ông Hải, trước đó hôm 8/10 huyện Bình Chánh và hôm nay thêm quận Bình Tân được đoàn kiểm tra đánh giá đủ tiêu chí nên 22 quận huyện, TP Thủ Đức ở TP HCM đủ tiêu chí kiểm soát dịch.

Quyết định 3979 của Bộ Y tế quy định một địa bàn (thành phố, huyện, xã) kiểm soát được dịch khi số ca mắc mới ở cộng đồng theo tuần giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất; tỷ lệ dương tính qua xét nghiệm RT-PCR trong ngày tại cộng đồng giảm liên tục 14 ngày; không ghi nhận, chuỗi lây nhiễm mới trong 7 ngày...

Đánh giá tình hình sau 10 ngày TP HCM thực hiện Chỉ thị 18, ông Hải cho biết đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện "bình thường mới". Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ tuyền thống hoạt động lại phục vụ nhu cầu người dân và tạo thêm công ăn việc làm. Công tác an sinh tiếp tục được triển khai tới người dân. An ninh trật tự được duy trì và đảm bảo.

