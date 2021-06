Big C Việt Nam và Grab bắt tay hỗ trợ bán vải thiều Bắc Giang online, giá rẻ lại còn freeship

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Big C Việt Nam và Grab Việt Nam vừa công bố triển khai chương trình Chung tay hỗ trợ nông sản Bắc Giang trên nền tảng GrabMart. Vải thiều Bắc Giang sẽ được Big C Việt Nam bán giá đặc biệt với chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời người dùng sẽ được nhận thêm những ưu đãi hấp dẫn từ GrabMart.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Big C Việt Nam và Grab Việt Nam nhằm hỗ trợ bà con nông dân tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ tiêu thụ và tìm đầu ra cho vải thiều Bắc Giang trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, với chương trình Chung tay hỗ trợ nông sản Bắc Giang, vải thiều Bắc Giang được vận chuyển và kiểm dịch an toàn, được chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ được bán tại các cửa hàng Big C trên nền tảng GrabMart với giá đặc biệt chỉ từ 29.900/kg. Người dùng Grab cũng sẽ được ưu đãi giảm 22.000đ phí giao hàng trên mỗi đơn hàng hoặc giảm 70.000đ cho đơn hàng giá trị từ 350.000đ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, sản lượng vụ vải thiều năm nay ước khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nông sản Bắc Giang đã tới mùa vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, do tuân thủ các quy định phòng, chống Covid-19 trong quá trình lưu thông, vận chuyển qua các tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam cho biết: "Chương trình Chung tay hỗ trợ nông sản Bắc Giang đồng hành cùng Big C là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 7 năm Grab hoạt động tại Việt Nam. Với nỗ lực của doanh nghiệp và sự ủng hộ của cộng đồng, chúng tôi tin rằng chương trình này có thể phần nào giúp bà con nông dân vùng tâm dịch Bắc Giang tiêu thụ vải và vững tâm vượt qua khó khăn trong đại dịch. Sắp tới, GrabMart sẽ tiếp tục có những chương trình ý nghĩa khác để mang nông sản chất lượng từ nguồn đến tận tay người dân, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các địa phương trong cả nước".