Biểu hiện của Lee Jong Suk suốt 2 năm qua: Như muốn hét cho cả thế giới biết "IU là bạn gái của tôi"!

Đúng ngày cuối năm 31/12/2022, Lee Jong Suk đã công khai chuyện tình yêu với IU trong sự chúc mừng nhiệt tình của công chúng. Thoạt đầu, ai cũng ngỡ ngàng vì tưởng anh với nữ diễn viên Kwon Nara đang là 1 đôi. Nhưng hóa ra, nữ chính hiện tại trong cuộc đời Lee Jong Suk lại là IU.

Soi lại những chia sẻ trước đây của nam tài tử, nhiều người đã tìm ra dấu hiệu cho thấy Lee Jong Suk cực kỳ "u mê" bạn gái. Không những vậy, biểu hiện này còn cho thấy nam tài tử rơi vào lưới tình của IU đến mức muốn hét to cho cả thế giới biết nàng là bạn gái của mình.

Vội công khai bạn gái trước hàng vạn khán giả

Vào ngày 30/12, khi phát biểu nhận giải Daesang ở MBC Drama Awards 2022, Lee Jong Suk đã gửi gắm những lời ngọt ngào tới bạn gái bí ẩn: "Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi đã phải trăn trở rất nhiều, cũng có sợ hãi và khổ sở. Nhưng đã có người giúp tôi suy nghĩ tích cực và có định hướng tốt hơn. Cảm ơn vì đã luôn là 1 người tuyệt vời như vậy. Tôi thích người ấy từ lâu lắm rồi, và tôi thực sự kính trọng người ấy".

Ban đầu netizen réo gọi Kwon Nara và Yoona, nhưng hóa ra người đặc biệt của Lee Jong Suk lại là IU. Theo Dispatch, Lee Jong Suk - IU tạo những ảnh hưởng tích cực lên đối phương. Việc cảm ơn bạn gái giữa lễ trao giải có hàng vạn người xem cho thấy nam diễn viên đã sẵn sàng công khai mối quan hệ. Và trên MXH cũng rầm rộ tin đồn đây là động thái cố tình của Lee Jong Suk để đích thân công khai mối quan hệ trước khi Dispatch ra tay.

Lee Jong Suk cảm ơn bạn gái tại lễ trao giải danh giá

1 năm trước đã tuyên bố hình mẫu lý tưởng giống hệt nàng

Trong bài phỏng vấn với Elle hồi tháng 2/2022, Lee Jong Suk chia sẻ về hình mẫu lý tưởng: "Trong quá khứ, hình mẫu lý tưởng của tôi rất mơ hồ. Bây giờ, tôi sẽ nói rõ ràng rằng tôi muốn kết hôn với kiểu người như thế này. Tôi muốn cô ấy là người thông minh, mạnh mẽ, 1 người tôi có thể tôn trọng và hơn hết là 1 người dễ thương. Mặc dù tìm được người như thế này không hề dễ dàng".

Tất cả những dữ kiện được Lee Jong Suk nêu ra khi chọn hình mẫu lý tưởng đều trùng khớp với IU. Đáng chú ý, anh mô tả người con gái trong mộng 1 cách rất rõ ràng, chi tiết, như thể đã hiểu thấu về nàng.

Lee Jong Suk trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay

Về diện mạo, IU vô cùng dễ thương, cô được xem là "em gái quốc dân" của Hàn Quốc. Bên cạnh giọng hát, ngoại hình đáng yêu của nữ ca sĩ đã giúp cô mang về lượng fan đông đảo trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật. Đã 30 tuổi nhưng nữ ca sĩ kiêm diễn viên vẫn mang gương mặt ngây thơ, trẻ trung như mới đôi mươi.

Vẻ ngoài đáng yêu là "vũ khí" hút fan của IU

Vẻ ngoài có phần dễ thương là vậy nhưng bên trong IU lại vô cùng mạnh mẽ. Nữ ca sĩ có xuất thân nghèo khó nhưng dù hoàn cảnh gian khổ tới đâu, cô cũng chưa từng từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Khi mới chập chững bước chân vào giới giải trí, cô đã bị "công ty ma" lừa đảo. Nhưng những trắc trở đó không đủ để khiến cho giấc mơ âm nhạc của cô bị dập tắt. Sau khi đã thành danh, IU vướng nhiều tai tiếng, thị phi nhưng cứ mỗi lần như vậy, người đẹp đều mạnh mẽ đứng lên, vượt qua sóng gió.

Năm 2012, hình ảnh thân mật giữa IU và Eunhyuk (Super Junior) đã khiến người hâm mộ trên toàn châu Á "dậy sóng". Trong hình, nữ ca sĩ được cho là đang mặc đầm ngủ còn Eunhyuk dường như đang cởi trần. Phía IU nhanh chóng lên tiếng thanh minh rằng, cô và Eunhyuk vốn là anh em thân thiết trong làng giải trí. Vào thời điểm bức hình được chụp, nữ ca sĩ đang bị bệnh còn Eunhyuk đã đến thăm cô. Sau lùm xùm chấn động, IU mạnh mẽ trở lại làng nhạc. Cô còn thành công rực rỡ với bộ phim The Best Lee Soon Shin trong năm 2013.

Hình ảnh thân mật giữa IU và Eunhyuk gây xôn xao 1 thời

Lùm xùm vẫn tiếp tục đeo bám cô, vào năm 2015, IU dính phải phốt nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Vào thời điểm phát hành album Chat Sire, cô bất ngờ bị tố cổ súy ấu dâm. Theo netizen phân tích thì hình quảng bá của album và MV ca khúc chủ đề có liên quan đến phong cách Lolita.

Vết son môi nhòe của IU trong bức ảnh khiến công chúng liên tưởng đến Lolita – cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình của người đàn ông ngoài 30 và cô bé 13 tuổi

Chưa dừng lại ở đó, ngôn từ nhạy cảm trong ca khúc Zezé khiến netizen cho rằng IU đang "người lớn hóa" nhân vật cậu bé Zezé trong tiểu thuyết cùng tên. Nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận cáo buộc từ phía cư dân mạng, đồng thời, cô gửi lời xin lỗi khán giả vì sử dụng những từ ngữ dễ gây hiểu lầm. IU bình tĩnh, mạnh mẽ vượt qua sóng gió. Năm 2016, cô trở lại hoành tráng với Moon Lovers - tác phẩm đã đưa sự nghiệp diễn xuất của nữ ca sĩ kiêm diễn viên lên 1 tầm cao mới.

Lee Jong Suk dành sự ưu ái đặc biệt với IU

Trước đây, nhiều netizen gọi nam tài tử là fan cuồng của IU, bởi nhiều lần anh thể hiện tình yêu với các bài hát của nữ ca sĩ. Trên trang Instagram gần 25 triệu người theo dõi, Lee Jong Suk hiếm khi quảng bá cho các nghệ sĩ khác. Nhưng với IU, Lee Jong Suk lại dành sự ưu ái đặc biệt khi tuyên truyền giúp cô album Lilac.

Mới đây, khi phát biểu nhận giải ở MBC Drama Awards 2022, Lee Jong Suk đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người bạn gái giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Công chúng tin rằng cô gái này chính là IU. Việc Lee Jong Suk chọn thời điểm phát biểu khi nhận giải danh giá cho thấy anh rất tôn trọng và nâng niu bạn gái. Ngay trong bài phát biểu, nam diễn viên cũng dùng từ "kính trọng" để nói về thái độ mà anh dành cho bạn gái.

Nam tài tử muốn chia sẻ danh hiệu có được với IU, và điều này cho thấy anh rất trân trọng những tháng ngày ở bên nữ ca sĩ. Trong khoảng thời gian đó, IU cùng đồng hành với anh vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

Nam tài tử bày tỏ tình yêu dành cho âm nhạc của IU

Tài tử đình đám quảng bá album của bạn gái trên Instagram cá nhân

Lee Jong Suk nhấn mạnh rất kính trọng bạn gái trong bài phát biểu nhận giải mới đây

Lee Jong Suk yêu IU sâu đậm, đến mức muốn hét to công khai cho cả thế giới biết

Hiểu thấu về IU, đồng thời rất trân trọng cô, sẵn sàng tôn vinh người đẹp trước hàng vạn khán giả, lại còn nôn nóng muốn tham gia lớp học làm chồng, tất cả những dữ kiện này đều cho thấy Lee Jong Suk đã nóng lòng được công khai với công chúng về danh tính nửa kia từ 2 năm trở lại đây chứ không chỉ là 4 tháng như truyền thông xứ Hàn hé lộ.

Theo bài phát biểu của Lee Jong Suk, nam tài tử cũng khẳng định đã yêu người con gái đặc biệt được 1 thời gian dài. Điều này góp phần chứng tỏ rằng mối quan hệ của anh và IU vốn đã trở nên bền chặt từ lâu.

Lee Jong Suk yêu IU sâu đậm lắm rồi

Chưa hết, ngay sau khi Dispatch tung ra loạt ảnh hẹn hò, Lee Jong Suk cũng là bên chủ động và nhanh chóng lên tiếng. Trong khi đó, IU phải mất 2-3 tiếng mới phản hồi và xác nhận. Điều này chứng tỏ tấm lòng của nam tài tử Big Mouth đối với người thương. Anh muốn được nhanh chóng xác nhận mối quan hệ và "đánh dấu chủ quyền" với nàng.

