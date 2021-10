Biết vợ tương lai cận kề cái chết, người đàn ông vẫn quyết định tổ chức lễ cưới ngay lập tức, tất cả vì một lí do khiến mọi người vỡ òa!

Chẳng còn gì đau xót hơn khi người ta nhận ra sẽ chẳng thể nào đồng hành với người mình yêu nhất được nữa.



Greg Peters, 34 tuổi đã tan nát cõi lòng khi cô bạn gái Anna Ledgar chết não sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào thứ Hai vừa qua. Một ngày sau đó, cô cũng trút hơi thở cuối cùng.

Cặp đôi này đã rất hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau. Họ đang có dự định dọn về chung nhà và chuẩn bị cho việc đính hôn, tổ chức đám cưới trong tương lai gần.

Tuy vậy, trên đường đi làm, Anna đã va chạm trực diện với một chiếc xe khác. Vụ tai nạn thảm khốc khiến cho tương lai của cô cùng bạn trai mình vụt tắt.

Cặp đôi Greg và Anna.

Greg đã quyết định tổ chức hôn lễ của mình cùng Anna khi cô đã bị chết não, chẳng thể nhận thức được điều gì.

Greg nhớ lại lần gặp cuối cùng của cả hai vào sáng thứ Hai khi họ hôn tạm biệt nhau tại nhà riêng. Greg nói rằng điều anh không hối hận nhất chính là lời cuối gửi đến Anna: “Anh yêu em”.

Vài giờ sau, anh đã gặp lại Anna nhưng trong tình trạng người thương hôn mê sau khi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng tại bệnh viện Hoàng gia Stoke.

“Tôi đã chạy đến bệnh viện, trong khi lái xe tôi không quá lo lắng và nghĩ có lẽ cô ấy chỉ bị gãy tay, cô ấy sẽ ổn.

Sau đó khi tôi đến, họ đưa tôi đến căn phòng nhỏ khủng khiếp đó và tôi bắt đầu thấy chẳng lành. Tôi có 2 giờ với Anna. Cô ấy trông thật xinh đẹp và tuyệt vời chứ không giống như vừa trải qua một tai nạn. Cô ấy vẫn rất bình yên”, Greg đau đớn kể.

Kể cả đến lúc đó người đàn ông này vẫn không ngừng hi vọng. Thế nhưng 24 giờ sau, cả thế giới của anh sụp đổ khi nhận được tin vợ tương lai không thể qua khỏi.

“Tôi suy sụp tột cùng. Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi muốn cô ấy trở thành vợ mình”, anh kể.

Ngay sau đó, người đàn ông 34 tuổi hỏi mẹ của Anna rằng anh có thể cưới cô không, kể cả khi Anna đang trong tình trạng không ổn. Người mẹ này đã bật khóc tại chỗ và nói câu đồng ý.

Cả gia đình của Anna và Greg đã có mặt quây quần bên giường bệnh của cô gái xấu số. Những nhân viên bệnh viện cũng đẫm nước mắt ở ngay đó. Cha xứ xuất hiện, ban phước cho cặp đôi trong lễ cưới đặc biệt nhất.

Chiếc nhẫn được đeo vào tay Anna cho hôn lễ đặc biệt.

Greg trịnh trọng đeo chiếc nhẫn đính hôn do bà của mình để lại vào tay Anna. Với Greg, có thể gọi Anna là vợ trở thành điều an ủi lớn nhất của anh sau khi bạn gái chính thức ra đi. Đó cũng là lí do khiến anh đòi đám cưới bằng được.

“Tôi biết nó không hợp pháp và chưa chính thức nhưng nó rất đặc biệt đối với tôi. Tôi có thể gọi cô ấy là vợ mình”, Greg kể lại.

Anna sau đó đã chính thức ra đi vì chấn thương quá nặng của vụ tai nạn. Cha mẹ cô và cả người chồng mới cưới đều đang vật lộn với mất mát quá lớn này.

Tuy vậy, họ cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nội tạng của cô có thể giúp đỡ cho 6 người khác. Đối với họ, đó cũng là một cách khiến cho một phần nào đó của Anna vẫn thật sự sống trên đời.

Anna và Greg quen nhau cách đây 18 tháng trên một ứng dụng hẹn hò. Đây là cô gái tuyệt vời nhất mà Greg gặp được.

“Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người trong phòng tập thể dục. Tôi nghe tin nội tạng của Anna có thể giúp 6 người khác, trái tim sẽ dành cho một đứa trẻ. Điều đó khiến tôi thấy an ủi và hi vọng đứa trẻ có thể tiếp nhận trái tim cô ấy. Anna đã đăng ký hiến tạng từ năm 18 tuổi. Tôi rất tự hào về vợ mình”, Greg chia sẻ.

Greg thấy an ủi khi có thể gọi Anna là vợ.

Sau tất cả mọi chuyện, Greg vẫn quyết định chuyển vào ngôi nhà mà cặp đôi đã chuẩn bị sống với nhau ở đó.

“Chúng tôi biết rằng cả hai sẽ có tương lai với nhau. Cô ấy là một người hoàn hảo dành cho tôi. Hai đứa đã nói về hôn nhân, cô ấy muốn phù dâu mặc đồ xanh ngọc, chúng tôi sẽ là một gia đình với căn nhà mơ ước. Tôi hi vọng mình vẫn có thể chuyển đến đó như những gì Anna đã dự định”, Greg nói thêm.

Greg sẽ chẳng bao giờ quên đôi mắt tuyệt vời và nụ cười rạng rỡ của Anna. Anh cũng cảm thấy may mắn khi những lời cuối cùng mình nói với cô ấy là “Anh yêu em”.

“Cô ấy cũng nói điều đó với tôi. Chúng tôi luôn nói với nhau câu chào đó mỗi ngày”, Greg tâm sự.

Đúng là chẳng có gì đau đớn hơn khi xa cách một người mãi mãi. Bởi vậy khi còn có cơ hội hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

