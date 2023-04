'Biệt đội rất ổn' nhưng nội dung bất ổn: Gánh hài vô tri chọc cười kém duyên

Sau màn ra mắt "tạm gọi là được" của Siêu lừa gặp siêu lầy, màn ảnh Việt lập tức đón chào thêm một bộ phim thuộc thể loại "heist" - "phi vụ trộm cắp" mang tên Biệt đội rất ổn. Đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp sau Trái tim quái vật, Biệt đội rất ổn gồm dàn sao "khủng", thuộc motif an toàn là hài kịch, cùng sự hấp dẫn sẵn có từ thương hiệu web drama Gia đình cục súc.

Thế nhưng Biệt đội rất ổn nhanh chóng trở nên... bất ổn, bất ổn về gần như mọi yếu tố nêu trên. "Một bộ phim 'heist' hay phải ít nhất đáp ứng được 3 thứ: lý do phi vụ xảy ra, đối tượng tham gia phi vụ và phần thưởng sau cùng", trang Screen Rant nhận định. Rất tiếc, bên cạnh đích đến là một món đồ giả vô giá trị thì Biệt đội rất ổn cũng chẳng thể "vượt ải" được 2 tiêu chí còn lại.

Mang web drama lên màn ảnh rộng... và lại thất bại

Như đã nói, Biệt đội rất ổn có một phần thu hút sự chú ý của người xem nhờ Gia đình cục súc. Các nhân vật trong web drama "triệu view" đình đám gồm vợ chồng Bảy Cục (Võ Tấn Phát - Nguyên Thảo) và 2 đứa con Quạu - Quọ (Ngọc Phước - Ngọc Hoa) xuất hiện và khuấy động không khí. Thế nhưng lại một lần nữa, chất hài của web drama đã biến một tác phẩm điện ảnh trở nên kém chất lượng. Bên cạnh góc quay, cách sử dụng âm thanh đến chuyển cảnh đều mang đậm đấu ấn phim chiếu mạng, chưa thật sự cho thấy chất liệu màn ảnh rộng.

Điều này vốn đã xuất hiện và bị điểm chỉ trong một số dự án như Pháp sư mù, Mến gái miền Tây... và giờ đây Biệt đội rất ổn cũng không thoát được.

Phần hình ảnh chưa thật sự thu hút, thì đến nội dung lại càng đán bàn đến. Thực chất, Biệt đội rất ổn có ý tưởng thú vị, thế nhưng cách thể hiện thì nhàm chán, lỏng lẻo. Phim không hề có ý định đi sâu hơn vào các nhân vật, có một nữ chính nung nấu ý định báo thù nhưng nửa vời, nhạt nhẽo, hay một người cộng sự không thật sự thấu đáo. Mang danh một bộ phim về "phi vụ trộm cắp" nhưng Biệt đội rất ổn thiếu đi một kế hoạch chi li, tiểu tiết đến thu hút như Ocean's 8, hay chí ít như Thiên tài bất hảo, hoặc ít ra phải giống Lừa đểu gặp lừa đảo, hay ít nhất là được như... Siêu lừa gặp siêu lầy.

Đã vậy, tiến trình kế hoạch còn có vô số điểm phi logic được "mắt nhắm mắt mở" cho qua. Liệu rằng có ai ở trong WC cách hơn 10m mà có thể nghe được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của kẻ địch không? Và đó chỉ là điểm phi lý nhỏ nhặt nhất...

Một người diễn hay, “gánh” cả chục người

Biệt đội rất ổn quy tụ dàn sao "khủng", thế nhưng chỉ có một nhân vật thật sự nổi bật và có chiều sâu. Đó chính là cô nàng đại gia Tư Xoàn do Lê Khánh thể hiện, một người phụ nữ giàu có mơ mộng về "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" mà chấp nhận sa vào miệng hùm. Ở Tư Xoàn có sự dí dỏm, duyên dáng nhờ diễn xuất tự nhiên của Lê Khánh, "xoàn nhưng không xoàng" với cách xác định thời gian, nhấn nhá miếng hài cực đỉnh.

Gần như 20 phút cuối, Tư Xoàn hoàn toàn lấn át toàn bộ dàn diễn viên Biệt đội rất ổn, bao gồm cả 2 nhân vật của Hứa Vĩ Văn và Hoàng Oanh. Cũng đảm nhận vai trò trung tâm nhưng phong độ của Hứa Vĩ Văn và Hoàng Oanh trong phim không ổn định, cũng chẳng có nhiều đất để bứt phá.



Hoàng Oanh vào vai Khuê - người mẹ đơn thân bị lừa vào tù và trở lại báo thù. Tuy nhiên không giống Dong Eun của The Glory, Khuê chẳng có kế hoạch cụ thể nào để tạo nên một phi vụ tầm cỡ, thậm chí giao phó cho những nhân vật mới quen là gia đình Bảy Cục. Ngoài ra, diễn xuất của Hoàng Oanh cũng là "dấu chấm hỏi" lớn khi chuyển biến đến mất tự nhiên, khóc cười loạn xạ và đôi khi chêm vào những đoạn hồi tưởng cùng con gái như đang... quang quảng cáo tã sữa mẹ bỉm.

Mặt khác, cái tên sừng sỏ như Hứa Vĩ Văn cũng không thành công khi chuyển sang hình tượng hài hước. Anh chỉ làm tròn vai, nhiều lần bị Lê Khánh "chiếm spotlight" và rất... hay hát. Cựu thành viên của nhóm GMC giờ hóa "ông hoàng disco" nhưng chất giọng thì vẫn mông lung, gây tranh cãi và gây tụt cảm xúc như ngày nào. Đối trọng với Hứa Vĩ Văn là Quang Tuấn - trở lại với kiểu nhân vật có "chất điên" giống Thất Sơn tâm linh. Tuy nhiên với tư cách là phản diện, nhân vật của Quang Tuấn được xây dựng hời hợt đáng tiếc, theo kiểu "học đòi làm sang" chứ không nguy hiểm gì.

Còn lại, 4 thành viên gia đình Bảy Cục chỉ đáp ứng khâu hài là chính, không có chiều sâu nhân vật. Ngọc Phước tiếp tục là cái tên tỏa sáng nhất trong gia đình với phong cách "dry humor" - "hài khô khan" cùng những mảng miếng thú vị. Ngoài ra, sự xuất hiện bất ngờ của NSND Bạch Tuyết cũng là điểm cộng dù cho cô chỉ hát, hát và hát.

Cười vì... quá "vô tri"

Thuộc thể loại hài kịch, từng tung một loạt poster có dàn nhân vật cười "nhăn răng" nên Biệt đội rất ổn tất nhiên tràn ngập miếng hài, nếu không phải nói là "ngợp" miếng hài đến đau đầu. Gần như mỗi câu nói của các nhân vật đều phải có mục đích gây cười dù nặng hay nhẹ, dù khi ấy tình tiết đang nghiêm túc hay rất nghiêm túc. Có nhiều lời thoại ngô nghê đến lạ, người thường ít khi nào bật ra nhưng lại được các nhân vật nói đi nói lại.

Từ đầu đến cuối, Biệt đội rất ổn là một nỗ lực "cù lét" người xem bằng mọi phương thức hài kịch, từ lời nói, cử chỉ đến hình ảnh, âm thanh. Song, có quá nhiều chi tiết đã cũ kĩ, lại phản cảm và kém duyên cũng được mang vào (như những đợt "thả bom" giòn giã). Cho đến khi kết thúc, Biệt đội rất ổn giống như một thí sinh thi Thách thức danh hài, cố gắng làm giám khảo (mà ở đây người xem) cười mỉm chi cho đến cười khoái chí, nhưng rồi cái đọng lại của một bộ phim "heist" đúng nghĩa, đáng tiếc thay lại không hề tồn tại.

Chấm điểm: 2,5/5

Từ một ý tưởng tạm ổn, Biệt đội rất ổn trở nên bất ổn vì những tình tiết chẳng hề ổn. Tuy nhiên, sau cùng thì bộ phim chắc chắn sẽ khiến người xem phải cười vì hàng loạt nỗ lực, chiêu trò của mình. Nếu không cười vì sự hài hước thì chắc chắn ai nấy cũng sẽ cười vì sự vô tri, bất lực mà chính bộ phim mang lại. "It's so bad it's good", có lẽ trong tương lai Biệt đội rất ổn sẽ là một bộ phim tệ mà khán giả sẵn lòng... xem lại để giết thời gian, một bộ phim tệ nhưng tệ theo cách đáng yêu, dí dỏm.

