Biến thể Kappa: "Anh em ruột" với biến thể Delta nhưng có nguy hiểm và đáng lo ngại như biến thể Delta?

Thứ 6 tuần vừa rồi, chính quyền Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã công bố những phát hiện về đợt giải trình tự bộ gen đầu tiên của virus SARS-CoV-2 được thực hiện tại Đại học Y khoa King George ở Lucknow. Trong số 109 mẫu được phân tích thì 107 mẫu là biến thể Delta phổ biến, 2 mẫu còn lại là biến thể Kappa.



Biến thể Delta đã được thảo luận và biết đến rộng rãi hơn vì hiện nay nó là dòng biến thể gây bệnh chính trong dân số Ấn Độ. Trong khi đó, biến thể Kappa vẫn chưa được nói đến nhiều. Nhưng đó chỉ là vì nó từng được biết đến với một cái tên khác trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt cho nó cái tên Kappa chỉ cách đây vài tuần.

Biến thể Delta và Kappa có cùng một họ của virus

Các biến thể Delta và Kappa thực sự là "anh em ruột", là hậu duệ trực tiếp của một biến thể trước đó được gọi là đột biến kép, hoặc B.1.617.

Trước đây, các biến thể chính của virus SARS-CoV-2 được gọi bằng tên quốc gia nơi chúng xuất hiện lần đầu tiên. Do đó, chúng từng được gọi bằng những cái tên như "biến thể Anh", "biến thể Nam Phi" và "biến thể Brazil". Đột biến kép B.1.617 từng được gọi là "biến thể Ấn Độ".

Để chấm dứt tình trạng đổ lỗi do các biến thể mang tên quốc gia, WHO đã đặt tên cho các biến thể quan trọng này theo các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp vào cuối tháng Năm.

Nhưng vào thời điểm đó, biến thể B.1.617, thường được gọi là đột biến kép, đã đột biến thêm thành 3 biến thể quan trọng. Về mặt khoa học, chúng được gọi là B.1.617.1, B.1.617.2 và B.1.617.3.

B.1.617.1 được đặt tên là Kappa, còn B.1.617.2 trở thành Delta. Không có tên cụ thể nào được đặt cho B.1.617.3 vì nó không phổ biến lắm.

Biến thể xuất hiện ở Anh (B.1.1.7) được gọi là Alpha; Biến thể được báo cáo lần đầu tiên ở Nam Phi (B.1.351) trở thành Beta; Biến thể Brazil (P.1) được đặt tên là Gamma. Những cái tên này được đưa ra sau khi thảo luận trong các cuộc thảo luận công khai.

Do đó, biến thể Kappa đã được tìm thấy trong một số mẫu ở Uttar Pradesh không phải là một sự xuất hiện mới. Nó đã có mặt trong dân cư Ấn Độ vài tháng nay.

Các quan chức của Uttar Pradesh cũng nhấn mạnh rằng biến thể Kappa không phải là một mối đe dọa mới và nó đã được tìm thấy trước đó ngay cả trong các mẫu thu thập từ bang.

"Đây không phải là một biến thể mới. Chúng tôi đã có các trường hợp biến thể Kappa kể từ tháng 4 và không có gì phải lo lắng về điều đó", Tổng thư ký bổ sung (Y tế) của bang, ông Amit Mohan Prasad cho biết. Trên thực tế, biến thể Kappa trước đó đã được đánh giá là ít nguy hiểm hơn so với biến thể Delta.

Vắc-xin có hiệu quả chống lại biến thể Kappa không?

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) trong một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng vắc-xin Covaxin do Ấn Độ sản xuất có hiệu quả chống lại biến thể Kappa. Một nghiên cứu tại Đại học Oxford cũng chỉ ra rằng vắc-xin AstraZeneca, được sử dụng như Covishield ở Ấn Độ cũng có hiệu quả chống lại biến thể Kappa.

Nghiên cứu so sánh các biến thể Delta, Delta Plus, Kappa và Lambda

Virus luôn biến đổi, tạo ra các biến thể khác nhau. Hầu hết những biến thể này là không đáng kể nhưng một số biến thể khác có thể dễ lây lan hơn. Sau đợt đại dịch COVID-19 thứ hai tàn khốc, không chỉ biến thể Delta mà một số biến thể khác như Delta Plus, Lambda và Kappa cũng trở thành mối lo ngại trong đại dịch.

Biến thể Delta



Biến thể Delta có tên gọi chính thức là B.1.617 lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ vào tháng 10 năm 2020. Biến thể Delta được cho là nguyên nhân chủ yếu gây ra đợt đại dịch thứ hai tàn bạo ở Ấn Độ, khiến số ca bệnh và số người chết tăng theo cấp số nhân.

Theo một nghiên cứu, so với chủng ban đầu, vắc-xin COVID được sử dụng cũng kém hiệu quả hơn 8 lần đối với biến thể này. Biến thể này được biết là có khả năng lây lan nhanh, cũng như gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn ở bệnh nhân.

Các quốc gia khác hiện cũng đang báo cáo các trường hợp gia tăng của biến thể này, bao gồm cả Anh và Israel. Biến thể Delta được cho là gây ra hơn 90% các trường hợp mắc bệnh gần đây ở Israel, mặc dù khoảng 57% dân số được tiêm chủng.

Biến thể Delta Plus

Biến thể Delta plus mới đã được hình thành do đột biến trong biến thể Delta hoặc B.1.617.2, được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ. Một số trường hợp nhiễm biến thể Delta plus đã được báo cáo ở bang Maharashtra (Ấn Độ). Các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể kích hoạt làn sóng dịch thứ 3 trong bang.

Ngoài Ấn Độ, biến thể Delta Plus đã được phát hiện ở 8 quốc gia khác, bao gồm Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ba Lan, Nhật Bản, Nepal, Trung Quốc và Nga.

Ngoài các triệu chứng thông thường, bệnh nhân nhiễm Delta plus còn có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, chán ăn, nôn mửa, đau khớp, suy giảm thính lực và những biểu hiện khác.

Biến thể Kappa

Lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 10 năm 2020 bởi Ấn Độ, biến thể Kappa được chỉ định là một biến thể được quan tâm và được WHO đặt tên thay cho đột biến B.1.167.1.

Theo các chuyên gia, biến thể Kappa là một dòng virus đột biến kép. Đột biến kép là một dòng truyền xa vì nó bao gồm hai loại virus. Nó cũng chứa đột biến L452R, cho phép virus trốn tránh sự phòng thủ tự nhiên của hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Khả năng trung hòa kháng thể của biến thể Kappa có thể làm giảm một chút hiệu quả đối với cả vắc-xin và khả năng miễn dịch được tạo ra từ các bệnh nhiễm trùng tự nhiên.

Một số triệu chứng ban đầu của người nhiễm biến thể này bao gồm phát ban khắp cơ thể, sốt cao, ho, chảy nước mũi, mắt đỏ và chảy nước.

Biến thể Lambda

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết biến thể Lambda của COVID-19 hiện vẫn đang được khám phá và chưa lây nhiễm vào Ấn Độ.

Vào ngày 14 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định Lambda là "biến thể được quan tâm", có nghĩa là nó là biến thể cần được chú ý chưa chưa phải là ở mức lo ngại như "biến thể Delta".

Biến thể Lambda được phát hiện ở Peru vào tháng 8 năm 2020 và kể từ đó nó đã lan rộng ra 29 quốc gia, chủ yếu ở Mỹ Latinh. Biến thể Lambda cũng đã "có mặt" ở Vương quốc Anh.

Biến thể Lambda được cho là có khả năng lây truyền nhanh hơn virus ban đầu. Theo WHO, biến thể Lambda có ít nhất bảy đột biến quan trọng trong protein gai (biến thể Delta có 3 đột biến).

Các đột biến của biến thể Lambda thường có khả năng lây truyền cao hơn và khả năng chống lại các kháng thể.

