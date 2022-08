Biển Đông sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mát mẻ trước khi đón đợt mưa lớn

Những ngày vừa qua, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển lên đến 5000m nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Ngập lụt tại nhiều địa phương phía Bắc trong đợt mưa vừa qua.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nâng trục dần lên phía Bắc; độ ẩm giảm dần, mưa tại khu vực này cũng chấm dứt, chỉ còn mưa rào và dông rải rác cục bộ.

Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc hôm nay khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 26-33 độ, thấp nhất 24-26 độ, vùng núi cao dưới 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Tuy nhiên, từ đêm 9/8 đến ngày 11/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông nâng trục dần lên phía Bắc, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 10-11/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 12-17/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hai ngày cuối tuần thời tiết Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ khá mát mẻ. Ảnh minh họa.

Về vùng thấp đang hoạt động gần biển Đông, theo thông tin từ cơ quan khí tượng:

Hồi 19h giờ ngày 07/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 08/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Đây là đợt ATNĐ thứ 2 trong tháng 8 hoạt động trên biển Đông.

Theo nhận định từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 8 năm nay, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Con số này xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trong tháng 8, vùng có tần suất bão/áp thấp nhiệt đới tác động nhiều nhất là Bắc Biển Đông, ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Một số cơn bão trong tháng 8 những năm gần đây như bão số 3 (MINDULLE) tháng 8/2010, đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa-Nghệ An, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gió mạnh cấp 10 ở Quỳnh Lưu và Hòn Ngư (Nghệ An), gió giật cấp 12 ở Quỳnh Lưu, cấp 13 ở Hòn Ngư.

Bão số 5 (Kai Tak) tháng 8/2012 với cường độ trên biển Đông mạnh cấp 12, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở vịnh Bắc Bộ, khu vực ven biển Quảng Ninh gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Mùa bão năm nay được nhận định phức tạp, khó lường do tác động của trạng thái La Nina duy trì đến hết năm 2022. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến tháng 1 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 9-11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4-6 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng nhận định, trong tháng 8, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với TBNN.

Trong tháng 8/2022, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, khu vực sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa (TLM) tháng 8/2022 trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5-20% so với TBNN; trong đó khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40%; riêng khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn từ 5-15%.

Nhiệt độ trung bình tháng 8/2022 trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.

