Biến chủng Omicron nguy hiểm, học sinh Hà Nội có nên hay không quay trở lại trường học?

Nhiều ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội tăng mạnh. Chỉ từ ngày 10/11 đến nay, Hà Nội ghi nhận 8.044 F0. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong chưa đầy 2 tháng gần đây, số F0 ghi nhận tại Hà Nội cao hơn 9 tháng trước cộng lại.

Đáng chú ý, liên tiếp trong 2 ngày 2 - 3/12, Thủ đô đều phát hiện hơn 500 F0. Trước tình dịch bệnh đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, các chuyên gia nhận định có thể hình dung, F0 có ở khắp nơi.

Dịch bệnh đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Đánh giá tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội hiện tại, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Anh hùng lao động, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam cho biết, Hà Nội hiện có tốc độ tăng ca bệnh rất nhanh. Những số liệu về ca mắc Covid-19 khiến không ít người cảm thấy lo lắng xen lẫn lo ngại dịch bệnh Covid-19 tại thủ đô diễn biến phức tạp.

"Tôi được biết cả nước hiện chỉ có duy nhất 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn, Lai Châu. Còn ở Việt Nam chúng ta nói chung những ngày vừa qua dịch đang có xu hướng tăng với tốc độ rất mạnh đặc biệt tại các thành phố lớn, vùng Tây Nam Bộ…

Như vậy chúng ta hình dung F0 tựu chung có ở khắp nơi. Bên cạnh đó biến chủng Delta vẫn đang tiếp tục phát huy tính nguy hại, nặng nề của nó. Ngoài ra, biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại một số nước chuẩn bị tràn vào Việt Nam.

Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore và Malaysia đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 mang biến thể Omicron, thực sự rất đáng quan ngại. Với Nghị quyết 128 của Chính phủ, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, cần nghiêm túc tuân thủ thực hiện chống dịch. Bên cạnh đó phải có thái độ hết sức bình tĩnh, chủ động, hiệu quả để chống dịch", ông Trí cho biết.

Bàn về biến chủng Omicron, GS.TS Nguyễn Anh Trí đưa ra dự báo dịch Covid-19 sẽ còn phát triển thêm và rất mạnh nữa. Điều này thể hiện ở việc F1 và đặc biệt cả F0 tăng lên hơn hiện tại nhiều, khả năng ngăn chặn, đẩy lùi dịch xuống thấp rất khó. Thế nhưng chúng ta phải biết để đừng hoảng loạn, phải biết để tổ chức chống dịch thật tốt.

"Thời gian qua, không chỉ Hà Nội mà các địa phương thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể… làm việc, người dân tham gia giao thông, không phong toả cách ly diện rộng như trước nên khả năng lây lan dịch càng mạnh hơn.

Hiện biến chủng Omicron đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Nếu biến chủng này mà vào Việt Nam nữa sẽ có những diễn biến rất đặc biệt", GS.TS Nguyễn Anh Trí nói.

Một điều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh Hà Nội đó là việc nên hay không việc quay trở lại trường trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp.

Theo Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam Cho đến ngày hôm nay, các nhà khoa học nhận ra một điều biến chủng mới Omicron lan rất nhanh nhưng người bị nhiễm diễn biến rất nhẹ. Đặc biệt nữa, tỉ lệ tử vong rất thấp.

"Cho đến thời điểm ngày 4/12 cả thế giới chưa có bất kỳ một ai tử vong do nhiễm biến thể mới Omicron. Tôi cho rằng đây là thông tin rất đáng mừng. Biết đâu chính đây là cơ hội mà virus đã được giảm độc lực một cách tự nhiên. Khi nhiễm vào cơ thể, người sinh ra kháng thể tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với kháng thể do tiêm vaccine một cách chủ động. Đây là những kháng thể đa giá chống được biến thể virus mới mà tới đây có thể xuất hiện.

Bên cạnh biến chủng Delta rất đáng quan ngại, hoành hành dữ dội thì biến chủng mới Omicron có thể xuất hiện. Hiện nay còn sớm để kết luận nhưng thông tin ban đầu của Tổ chức Y tế thế giới và các nhà dịch tễ học thế giới thông tin đang mang lại niềm hy vọng và chúng ta cần theo dõi thêm.

GS.TS Nguyễn Anh TRí bày tỏ, học sinh các cấp không thể học trực tuyến mãi được. Học trực tuyến sinh viên đại học còn tạm ý thức được thế nhưng học trực tuyến quá lâu sẽ rất ảnh hưởng và có hại cho học sinh. Nhu cầu đi học của học sinh rất chính đáng từ mẫu giáo cho đến sinh viên đại học.

Một điều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh Hà Nội đó là việc nên hay không việc quay trở lại trường, ông Trí đưa ra quan điểm rằng Hà Nội cần phải cho học sinh đi học càng sớm càng tốt nhưng phải thật an toàn.

Tuy nhiên, việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sao cho an toàn cần phải chú ý cụ thể một số điểm. Đầu tiên, an toàn phải được thực hiện từ gia đình, đến trên đường đi và tại lớp học chứ không phải duy nhất tại lớp, trường. Cần thực hiện tốt nhất ngay tại từng gia đình, đây cũng là điều quan trọng bậc nhất.

Thứ 2, tại trường có mấy việc cần làm đó là thực hiện 5K nghiêm, khoanh vùng nơi học sinh vui chơi để hạn chế tiếp xúc các lớp khác nhau. Nếu được trường vẫn nên tổ chức 3 tại chỗ cho học sinh: ăn, ngủ, học ngay tại lớp đặc biệt cả các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo… nhà trường nên tổ chức.

Thứ 3, đề nghị tổ chức mạng lưới y tế ở các trường cho thật tốt để thường xuyên theo dõi sức khoẻ cho học sinh không chỉ đo nhiệt độ mà xét nghiệm đúng, chuẩn", ông Trí chia sẻ.

Tại Hà Nội, trước diễn biến dịch bệnh có xu hướng ngày càng phức tạp, số ca bệnh tăng cao, không ít cha mẹ băn khoăn lo lắng, một số trường học đã tính đến phương án xin lùi lịch học trực tiếp.