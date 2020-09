Biến căng Kbiz: Heechul bị nghi nhậu nhẹt say xỉn với bạn, chế giễu ngoại hình chị cả Nayeon cùng nhóm với bạn gái Momo

"Khi tôi và Seung Jin đi uống rượu cùng nhau, anh ấy đã nói về tin đồn hẹn hò của tôi. Seung Jin nói với tôi: 'Tôi thấy có lỗi Nayeon và các fan của cô ấy'. Khi tôi hỏi lý do, Seung Jin đưa cho tôi xem 1 bức ảnh chế anh ấy giống hệt Nayeon. Tôi nhìn vào bức ảnh và nói: 'Có rất nhiều rác trên đời này, điều đó thật tệ'. Đáp lại, Seung Jin cho biết anh ấy cũng bị tổn thương và cả thấy rất tồi tệ.

Đó chỉ là 1 cuộc nói chuyện tầm phào giữa 2 người đàn ông say xỉn. Chúng tôi chưa bao giờ nói xấu ai. Thành thật mà nói, chúng tôi say đến mức không nhớ nổi đã nói gì. Đó là buổi nhậu nhẹt cả 2 đứa con trai **** ***. Sau khi lỡ lời trên sóng livestream, Seung Jin đã gọi cho tôi và xin lỗi rất nhiều. Tôi đã mắng anh ấy: 'Có rất nhiều người soi mói chúng ta, bé xé ra to, biến 1 thành 100 nên phải cẩn thận, đừng có lặp lại điều đó trong tương lai'. Seung Jin đang rất hối lỗi.

Tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao khi tôi phải nhận được hàng loạt bình luận ác ý trong sáng nay. Có quá nhiều sự xuyên tạc và thêu dệt của dân mạng rồi. Seung Jin nói rằng anh ấy đã nhận trách nhiệm và xin lỗi, nhưng trong lúc này tôi đang tức giận nên đã nói chuyện gay gắt. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe như vậy với Seung Jin.

Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, vì vậy xin đừng "khủng bố" Seung Jin nữa. Tôi sẽ bình tĩnh trở lại sau khi các bạn an ủi tôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ chỉ có những điều hạnh phúc và tốt đẹp trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi người ngủ ngon. Tôi đã mắng Seung Jin 1 trận, vậy hãy ngủ ngon nhé mọi người".