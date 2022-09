Biến 250m2 thành khu vườn sáng xanh mướt, tối lung linh lãng mạn

Cách đây 3 năm, cô Kha đã quyết định mua ngôi nhà với khu sân vườn rộng đến 250m² nằm ở vùng ngoại ô của tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc. Lúc đó, rất nhiều bạn bè cô còn lo sợ rằng vùng ngoại ô hẻo lánh và bất tiện nên đã can ngăn nhiều lần. Tuy nhiên, với niềm yêu thích một cuộc sống bình yên, không xô bồ, cả gia đình cô Kha đã quyết định chuyển đến sống tại ngôi nhà mới.



Thực tế, một trong những nguyên nhân khiến cô Kha chuyển đến sống ở vùng ngoại ô là tại đây có ngôi trường rất tốt để con trai nhỏ cô theo học. Ngoài ra, đường xá tại khu vực cô Kha sống rất rộng rãi, hiếm khi nào phải đối mặt với tình trạng tắc đường như trong nội thành. Hơn nữa, bầu không khí trong lành tại đây cũng khiến cô cảm thấy "khỏe người" hơn hẳn so với khói bụi trong thành phố.

Ngay khi được người môi giới dẫn đến xem trước là cô Kha đã mê ngay khu sân vườn rộng đến 250m² của ngôi nhà này. Một kế hoạch quy hoạch bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cô ngay cả khi còn chưa dọn đến ở. Sau khi chuyển đến và ổn định cuộc sống, cô Kha đã nhanh chóng xây dựng khu vườn theo ý muốn. Chỉ sau 3 tháng rưỡi, cô Kha đã hoàn thành khu vườn xanh mát của gia đình trong sự trầm trồ của biết bao bạn bè và bà con hàng xóm.

Vì muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên của cây cối, khu vườn không được quy hoạch quá mức. Cô Kha chỉ sắp xếp những loại cây mình muốn trồng bên trong khu vườn theo từng khu vực để chúng phát triển tốt nhất, đồng thời tạo ra một khung cảnh thật tự nhiên và dễ chịu.

Khu vườn nhà cô Kha có 2 màu xanh lá - trắng là tông màu chủ đạo. Cả khu vườn được cô Kha trồng cỏ xanh mướt. Bên cạnh đó, gam màu xanh tươi của đủ các loại cây cối cũng giúp tô điểm cho vẻ đẹp của khu vườn. Màu trắng của tường nhà, hàng rào gỗ, lối đi bằng bê tông. Bởi thế mà ngay khi vừa đặt chân vào khu vườn này bạn sẽ cảm nhận được sự dễ chịu, thoải mái.

Với diện tích rộng rãi, nguồn ánh sáng tốt và thông thoáng khí,cô Kha chẳng khó gì trong việc lựa chọn loại cây trồng thích hợp trong vườn. Cô Kha trồng từ cây xanh, các loại hoa đến cả thảo mộc. Bạn có thể bắt gặp các loại cây được cô Kha yêu thích trồng rất nhiều trong vườn như cây dành dành, hoa giấy, hoa hồng, cẩm tú cầu, cây chanh.

Với diện tích đầy ấn tượng 250m², có người bạn còn khuyên cô Kha nên đào một bể bơi trong vườn. Tuy nhiên, cô Kha ngại bể bơi sẽ làm ảnh hưởng đến khung cảnh tự nhiên của khu vườn nên đã bỏ qua. Thay vào đó, cô dành thời gian để chăm sóc các loại cây trong vườn. Tuy nhiên, tốn nhiều công sức chăm chút nhất lại chính là những bãi cỏ xanh.

Cỏ phát triển rất tốt nên gần như cô Kha phải cắt tỉa cỏ trong vườn hàng tuần. Mùa hè, con trai cô có thể thoải mái, chơi đùa, đá bóng ngoài bãi cỏ. Mùa đông có thể nằm dài trên bãi cỏ đọc sách, xem phim ngoài trời.

Cô Kha thích dành thời gian đọc sách báo hàng ngày bên trong vườn. Ngoài ra, trong vườn còn được thiết kế với một khu vực nghỉ ngơi, giải trí riêng. Đây là nơi cả gia đình cô thường ngồi quây quần bên nhau vào mỗi tối. Và cũng là khu vực cô Kha tiếp đón những người bạn và hàng xóm đến chơi mỗi dịp cuối tuần.

Có người hàng xóm còn nói với cô Kha rằng rất say mê khu vườn nhà của cô. Do tính chất công việc nên họ chưa thể thực hiện khu vườn của riêng mình. Do vậy, người hàng xóm này rất thích đến làm khách trong khu vườn nhà cô Kha, nhất khi khu vườn lên đèn.



Nếu khu vườn vào buổi sáng sở hữu vẻ đẹp sinh động, xanh mát thì đến tối khung cảnh khu vườn lại gây ấn tượng bởi vẻ lung linh, lãng mạn. Hệ thống đèn chiếu sáng được cô Kha thiết lập quanh khu vườn. Phần lớn đèn đều là loại sử dụng năng lượng mặt trời nên không tiêu tốn điện năng.

Cô Kha chia sẻ, phải đến khi chuyển tới ngôi nhà ở ngoại ô này, gia đình cô mới có dịp tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời những đêm trăng sáng. Được nhìn ngắm những vì sao lấp lánh một cách rõ ràng đến vậy. Bởi thế mà, ai cũng thích mê cuộc sống gắn bó với khu vườn nhà bây giờ. Điều này, càng khiến cô Kha hài lòng với quyết định chuyển đến sống tại vùng ngoại ô của mình.

Theo Sohu