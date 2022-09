Ông Phan Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho hay, những năm gần đây, cây bí xanh đã trở thành cây trồng chủ lực ở vùng cao huyện miền núi Nghệ An. Do bí xanh là loại cây có vòng đời thu hoạch quả nhanh, cách chăm sóc đơn giản, phù hợp với khí hậu địa phương nên được rất nhiều nông hộ lựa chọn.