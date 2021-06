Bị vợ chửi bới nhức tai, chồng đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh cho vợ ăn

Mới đây, nguồn tin trên tờ Vietnamnet cho biết, TAND tỉnh Sơn La vừa tuyên phạt bị cáo Lý Văn C. (ngụ tỉnh Sơn La) 7 năm tù về tội "Giết người".

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 22/9/2020, giữa C. và vợ là Bàn Thị M. có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Cụ thể, chị M. gọi anh C. dậy để đi làm nhưng anh này không chịu dậy, chị M. đã càm ràm và chỉ trích chồng.

Sau đó, anh C. đã thức dậy và sang nhà bố để dắt trâu ra đồng, nhưng vì bố đã đi rồi nên anh C. trở về nhà. Lúc này, anh C. lại bị chị M. mắng chửi thậm tệ.

Quá bức xúc, anh C. đã nảy sinh ý định giết vợ mình. Khoảng 10h cùng ngày, C. lấy chai thuốc trừ cỏ (loại thuốc cỏ cháy nhanh) đổ 1/3 chai vào trong nồi canh măng rồi ra ngoài tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Đến trưa, chị M. lấy cơm canh ra ăn thì phát hiện nồi canh có vị đắng nên xem kĩ. Lúc này, chị M. phát hiện điều bất thường, nghi chồng đã đầu độc mình nên chị M. hét lên thất thanh: "Mày đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh cho tao ăn thế à?".

Tuy nhiên C. không nói gì, chỉ đổ nồi canh đi.

Chị M. sau đó đã khóc và gọi cho người thân, hàng xóm đưa mình đi cấp cứu.

Ngay sau đó, sự việc được báo lên cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, đối tượng C. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, do bị cáo là người dân tộc thiểu số, hành vi phạm tội chưa đạt nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.