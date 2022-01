Bị vạch trần chuyện nói dối, Meghan Markle vẫn "mặt dày" đáp trả, đưa ra khiếu nại mới đáng xấu hổ

Vào ngày 18/1, truyền thông Anh đưa tin, Meghan Markle đã gửi khiếu nại, phàn nàn với BBC liên quan đến một nhà báo nổi tiếng có phát ngôn không đúng về nữ công tước.

Cụ thể, Amol Rajan, người dẫn chương trình trong bộ phim tài liệu The Princes and The Press mới đây, đã tuyên bố rằng, Meghan gửi lời xin lỗi vì đã "lừa dối" Tòa án tối cao trong vụ kiện giữa cô với tờ Daily Mail.

Trước đó, Meghan từng lên tiếng xin lỗi tòa án vì cô "không nhớ" đã gửi email cho cựu thư ký truyền thông Jason Knauf để thảo luận nội dung với các tác giả liên quan đến cuốn sách "Đi tìm tự do". Vào thời điểm cuốn sách ra mắt, nữ công tước từng khẳng định cô không có bất kỳ liên quan nào đến các tác giả cũng như nội dung mà cuốn sách đưa ra.

Amol Rajan bị Meghan khiếu nại.

Tuy nhiên, sau đó cựu thư ký Jason Knauf đã đưa ra dẫn chứng tại tòa án cho thấy Meghan có sự trao đổi với hai tác giả thông qua bản tóm tắt các nội dung cần lưu ý. Cuối cùng, Meghan lên tiếng xin lỗi vì "đã quên" chi tiết này. Vụ việc đã khiến nữ công tước bị dư luận mỉa mai là nói dối trắng trợn, đánh lừa dư luận.

Người dẫn Amol Rajan của BBC sau đó đã tuyên bố trên chương trình podcast rằng: "Ban đầu Meghan nói rằng cô ấy không giúp đỡ tác giả Scobie về cuốn sách. Sau đó cô ấy đã phải xin lỗi vì lừa dối tòa án về điều này".

Phía bên Meghan đã yêu cầu BBC xem xét lại lời phát biểu của nhà báo Amol Rajan vì nữ công tước chỉ "không nhớ" chứ không phải là "đánh lừa" tòa án. Cuối cùng, BBC phải đưa ra tuyên bố mới rằng: "Nữ công tước xứ Sussex đã yêu cầu chúng tôi làm rõ việc cô ấy xin lỗi tòa án vì không nhớ các cuộc trao đổi email với thư ký truyền thông cũ của cô ấy, Jason Knauf. Cô ấy không có ý định lừa dối tòa án".

Thông tin trên đã ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng. Nhiều ý kiến cho rằng Meghan luôn bắt kẻ khác đóng "vai ác" còn cô sẽ mãi là "nạn nhân" vô tội, đáng thương. Họ bình luận rằng rõ ràng Meghan đã đánh tráo khái niệm giữa việc "nói dối" và "không nhớ" để che đậy bản chất bên trong.

Meghan khẳng định mình không nói dối chỉ là "không nhớ" mà thôi.

"Meghan thật thông minh khi 'quên' một cách có chọn lọc. Cô ta chỉ nhớ những gì người khác gây nên tội lỗi với mình mà thôi", một người dùng mạng bình luận.

"Meghan thật là 'mặt dày' và có tính tự ái cao. Ai cũng biết cô ta đã lừa dối tòa án và mọi người nhưng Meghan vẫn kiêu ngạo lấp liếm mọi chuyện rằng bản thân mình chỉ 'không nhớ' mà thôi", một ý kiến khác cho hay.

Vợ chồng Meghan mới đây cũng gây xôn xao dư luận khi khiếu nại lên Bộ Nội vụ Anh yêu cầu phải được cảnh sát nước nhà bảo vệ khi Harry đưa vợ con trở về thăm quê hương. Yêu cầu này của nhà Sussex đã khiến dư luận phẫn nộ.

Nhiều người ý kiến rằng cảnh sát chỉ phục vụ cho cộng đồng, quốc gia chứ không phải nhận tiền để phục vụ cho cá nhân nào. Harry và Meghan không còn làm nhiệm vụ cho hoàng gia nên họ sẽ không nhận được đặc quyền như trước đây. Nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết Nữ hoàng Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này, đây là việc giữa nhà Sussex với chính phủ Anh.

Nguồn: Daily Mail

