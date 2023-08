Bị ung thư nhưng mãi mới phát hiện chỉ vì uống C sủi thay nước

Ông Vương, 75 tuổi, ở Lâm Sơn, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) nghỉ hưu được 10 năm. Cách đây hơn một năm, ông liên tục tiêu chảy, phải đi khám bác sỹ và được chẩn đoán mắc hội chứng ruột kích thích.

Vì tình trạng không cải thiện nhiều, ông Vương thường xuyên tái khám. Bệnh nhân này cho biết, ông rất chú trọng sức khỏe nên sử dụng nhiều loại vitamin, đặc biệt là dùng viên sủi vitamin C mỗi ngày, uống thay nước. Nhiều lần tái khám, thấy cơ thể không khỏe mạnh như trước, ông Vương xin xét nghiệm xem có máu ẩn trong phân hay không. Kết quả kiểm tra luôn bình thường nên bệnh nhân cho rằng chẳng qua mình già rồi nên yếu. Bác sỹ đề nghị nội soi đại tràng để kiểm tra nhưng ông từ chối vì sợ đau đớn, khó chịu.

Gần đây, ông Vương lại đến khám vì tình trạng táo bón nghiêm trọng và đau quặn bụng. Các bác sỹ phát hiện có khối u lớn trong trực tràng. Sau khi nội soi đại tràng và xem xét mẫu bệnh phẩm, họ xác định ông Vương bị ung thư. Nhận kết quả, bệnh nhân cực kỳ choáng váng, thắc mắc rằng ông từng kiểm tra máu ẩn trong phân, tại sao lại không phát hiện bệnh sớm.

Bác sỹ chuyên khoa Trịnh Giới Hào chỉ ra rằng trong tình huống bình thường, việc kiểm tra máu ẩn trong phân định kỳ có khả năng phát hiện sớm ung thư, nhưng do ông Vương tiêu thụ lượng lớn vitamin C vào cơ thể, tác động chống oxy hóa quá mức của vitamin C đã làm cho kết quả kiểm tra bị sai lệch, kết hợp với chuyện ông Vương không tuân thủ khuyến nghị của bác sĩ về việc nội soi đại tràng nên bệnh không được phát hiện sớm.

Qua trường hợp này, bác sỹ Trịnh nhắc nhở mọi người, cần tiêu thụ lượng vitamin C thích hợp, không nên dùng quá mức. Việc kiểm tra máu ẩn trong phân cũng không phải là biện pháp đáng tin cậy tuyệt đối. Nếu tiếp tục có triệu chứng về tiêu hóa, thay đổi thói quen khi đi vệ sinh, ngoài các xét nghiệm thông thường, nên nội soi đại tràng để phát hiện sớm bệnh ung thư.

(Nguồn: Ettoday)