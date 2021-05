Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường bị sốt cao, đau đầu, cơ thể mệt mỏi và chán ăn. Vậy người bị sốt xuất huyết nên ăn gì và kiêng gì, có được ăn thịt bò, uống sữa không?

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường bùng phát vào dịch lớn vào giai đoạn mùa mưa, đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 10. Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường cảm thấy đau đầu dữ dội, chán ăn, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp. Vì thế, khi bị sốt xuất huyết, người bệnh càng cần phải bù nước và chất dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể. Có rất nhiều người thắc mắc rằng khi bị sốt xuất huyết có được ăn thịt bò không? Có được uống sữa không?

1. Bị sốt xuất huyết có được ăn thịt bò, uống sữa không?

Khi bị sốt xuất huyết, cơ thể người bệnh thường bị sốt cao liên tục, buồn nôn, chán ăn và rất mệt mỏi. Để giúp cơ thể nhanh phục hồi, người bệnh nên ăn các loại thức ăn mềm như cháo loãng, súp, phở… Đặc biệt trong giai đoạn tiểu cầu máu hạ, người bệnh tuyệt đối không được ăn đồ ăn cứng vì có thể gây xước niêm mạc ruột, dẫn đến nguy cơ chảy máu trong.

Các loại thực phẩm tốt cho người bị sốt xuất huyết gồm:

- Thức ăn mềm giúp cơ thể dễ hấp thụ và tiêu hóa: cháo loãng, phở, súp (đặc biệt là súp gà),...

- Các loại thực phẩm giàu protein và sắt: Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng sự hình thành tiểu cầu - yếu tố ngăn ngừa chảy máu mà cơ thể bị thiếu trong quá trình bị sốt xuất huyết. Protein và sắt có nhiều trong thịt lợn nạc, thịt bò, thịt gà, cá, gan, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu xanh,...



- Lá đu đủ: Các chất trong lá đu đủ có tác dụng điều trị các rối loạn chức năng tiểu cầu, làm tăng số lượng tiểu cầu một cách nhanh chóng. Để sử dụng, bạn có thể giã nát lá đu đủ rồi vắt lấy nước cốt hoặc đun sôi lá đu đủ trong nước rồi uống.



- Nha đam: Trong nha đam có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như canxi, magie, photpho, kali, kẽm, natri, đồng và các vitamin C, E, B. Nước ép nha đam có tác dụng đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch và thúc đẩy quá trình sản xuất tiểu cầu.



- Nước dừa non: Nước dừa non không chỉ cung cấp các vitamin A, B, C mà còn cung cấp các chất khoáng như canxi, kali, magie, sắt, phốt pho giúp làm tăng lượng tiểu cầu trong máu.



- Bổ sung ít nhất 3 lít chất lỏng mỗi ngày: các loại chất lỏng này gồm nước giải oresol đã pha đúng cách, các loại nước ép trái cây giàu vitamin C như kiwi, cam, dứa,... Khi uống nên nhấp từng ngụm nhỏ để không hại dạ dày và không bị nôn.

Người bị sốt xuất huyết nên ăn các loại thịt đỏ như: thịt lợn nạc, thịt bò,... (Ảnh: Internet)

Trong danh sách các loại thực phẩm tốt cho người bị sốt xuất huyết đều có thịt bò và sữa. Do đó, người bị sốt xuất huyết hoàn toàn có thể ăn được thịt bò và sử dụng sữa cũng như các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai,...

Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ, người bị sốt xuất huyết cần phải nghỉ ngơi triệt để để cơ thể nhanh hồi phục.

2. Người bị sốt xuất huyết không nên ăn gì?

Trong thời gian mắc sốt xuất huyết, người bệnh nên tránh ăn các loại thực phẩm có chứa salicylat và hoạt động tương tự aspirin. Nguyên do là những loại thực phẩm này có thể làm loãng máu và làm chậm quá trình đông máu, khiến tình trạng xuất huyết trở nên nghiêm trọng hơn. Các loại thực phẩm người bị sốt xuất huyết không nên ăn bao gồm:

- Khoai tây, dưa chuột, mơ



- Hạnh nhân, quả óc chó



- Tiêu, tỏi, hành, gừng, mù tạt,...



- Táo, dưa lưới, đào, nho, dâu tây, nho khô, mận,...



- Các loại đồ uống có ga, cồn, bia rượu,...



- Đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ



- Đồ ăn có màu tối



Ngoài việc tránh những thực phẩm trên, một số loại thuốc cũng được chống chỉ định trong trường hợp bị sốt xuất huyết gồm: Aspirin, AAS và Doril…