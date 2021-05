Bị sét đánh trúng khi đang mang thai tháng cuối, sản phụ được đưa vào viện cấp cứu và hình hài của đứa trẻ khiến ekip mổ choáng váng

Vào ngày 4/7/2013, anh Ian Gordon và bạn gái Kendra Villanueva, người đang mang thai ở tuần thứ 38, rủ nhau đi xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ ở Albuquerque, bang New Mexico. Khi cặp đôi đang đứng ở sân trước tại ngôi nhà của mẹ Ian thì một cơn giông bão kéo đến rồi một tia sét bất ngờ giáng xuống đi qua tai của Ian Gordon và trúng vào cơ thể của Kendra.

Ian Gordon và bạn gái Kendra Villanueva đứng ở gốc cây mà họ từng bị sét đánh.

Hãng tin ABC News khi đó cho hay tia sét truyền qua tai Gordon trước khi đi đến cơ thể của Kendra và để lại dấu tích trên ngón tay cái của cô. Cặp đôi đã thoát chết thần kỳ sau khi bị sét đánh nhưng họ bị "đứng hình" vì quá sốc.

Trung úy Ryan Perry thuộc Sở Cứu hỏa Albuquerque nói với kênh truyền hình KQRE: "Cả hai đều vẫn tỉnh táo và còn nhìn chúng tôi. Họ vô cùng sửng sốt và bối rối. Nhưng chúng tôi biết rằng có những chấn thương tiềm ẩn mà chúng tôi sẽ không nhận ra bằng mắt thường nên chúng tôi phải nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện".

Vết thương trên cơ thể cặp đôi sau khi bị sét đánh.

Cặp đôi nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học New Mexico. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn tính mạng cho em bé trong bụng của Kendra. Vậy là em bé chào đời sớm hơn 2 tuần so với dự kiến sinh.

Khi đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, cả ê kíp mổ thở phào nhẹ nhõm vì tính mạng của cả hai mẹ con đã được an toàn. Tuy nhiên, có một điều khiến họ sửng sốt là mái tóc của cô bé cứ dựng đứng lên giống hệt như người bị điện giật. Kimberly được đưa ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ lo ngại rằng tia sét đó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của đứa trẻ vì những tổn thương về thần kinh. Cô bé có thể sẽ không thể bò, ngồi, ăn uống và nói chuyện như những đứa trẻ bình thường khác.

Mái tóc đặc biệt của bé Kimberly từng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

2 ngày sau cú sốc "dựng tóc gáy" đó, Kendra đã viết trên Facebook: "Thật là tệ hại, không ngờ giờ đây tôi đang phải nằm viện. Hy vọng rằng con gái bé nhỏ của tôi sẽ không sao".

Hơn 1 năm sau đó, cô bé Kimberly Gordon vẫn bị tổn thương thần kinh do bị sét đánh. Cô bé không thể ngồi dậy, bò hoặc tiêu hóa thức ăn đúng cách. Các bác sĩ cũng không biết khi nào đứa trẻ sẽ bắt đầu có thể đi lại và nói chuyện vì trường hợp này quá bất thường. Không rõ tại sao tóc của đứa trẻ lại dựng đứng lên như vậy.

"Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh con không thể ăn, uống, sinh hoạt như bình thường nhưng tôi vẫn vui vì con đã vượt qua tất cả mà ở lại bên tôi", Kendra nói với kênh truyền hình KOAT.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết thật phi thường khi cô bé có thể sống sót sau cú sét đánh như vậy.

Đúng là thời gian đầu, cô bé Kimberly không thể hoạt động bình thường nhưng, may mắn thay mọi thứ đã dần ổn thỏa, em vẫn chơi đùa hoạt bát, chỉ duy nhất một điều vẫn không thay đổi là mái tóc dựng đứng của em. Chính vì mái tóc đặc biệt ấy mà Kimberly còn được bố đặt cho biệt danh "Flash Gordon bé bỏng", theo tên người hùng truyện tranh những năm 1930.

7 năm trôi qua, không rõ dung mạo hiện nay của cô bé Kimberly ra sao, mái tóc dựng đứng trông như thế nào nhưng có lẽ tia sét năm ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em trong suốt phần đời còn lại. Theo IBTimes, một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp điều trị cho Ian Gordon và Kendra Villanueva năm ấy, cho biết chỉ có 11 trường hợp phụ nữ mang thai bị sét đánh từng được ghi nhận. Trong số đó, chỉ một nửa số em bé trong bụng mẹ sống sót. Và theo Viện An toàn Sét Quốc gia Mỹ, cứ 280.000 người thì có 1 người bị sét đánh.

Nguồn: Daily Mail