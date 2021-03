Bị sàm sỡ bằng lời nói: Chuyện thường xuyên xảy ra với nữ giới nhưng sao chỉ người nổi tiếng lên tiếng mới được giải quyết?

Những kiểu "trêu" hay "đùa" vô duyên đến lạ!?

Ở một công ty nọ, lúc đó tôi còn là nhân viên phòng kế toán tổng hợp, ngày đó có một cô gái xinh xắn được nhiều chàng trai tại cơ quan tán tỉnh, ngỏ lời yêu đương nhưng cô đều từ chối, bởi bản thân đã có người yêu và sắp chuẩn bị đám cưới.



Cô cũng là một người con gái hiền từ, lễ phép và nằm trong top gia đình Nho giáo còn sót lại ở Việt Nam thời bấy giờ. Thế nhưng, một ngày, tôi thấy cô gái đi vào phòng làm việc khóc nức nở, rồi liên tiếp kéo váy che đi phần đầu gối đã thâm của mình.

Ảnh minh họa - pexels

Ai cũng xì xào, bàn tán sau lưng cô, người ta đặt lên cô một lời nói nghiệt ngã mà ít cô gái nào có thể chịu đựng được. Đôi đầu gối thâm, cô đã để lộ khi mặc váy ngắn đi làm. Vì đó là điều quá bình thường do cô chạy bộ không may vấp chân mà ngã xuống nền đường, mặc váy ngắn để khỏi bị cọ xát với quần khỏi đau dù không phải là vết thương hở. Nhưng người ta áp đặt lên cô rằng, do cô quỳ nhiều trên giường... với người yêu, và việc thâm lớn như vậy chứng tỏ đêm qua có lẽ là cả đêm đôi bạn trẻ ân ái bên nhau!?

Sự việc Thái Trinh tố người "sàm sỡ" mình bằng lời nói

Nỗi ám ảnh ngay từ khi cô bước đến hành lang rồi vào thang máy đi làm. Mọi ánh mắt đều hướng về đôi đầu gối thâm của cô rồi bàn tán về chuyện cô với người yêu... mãnh liệt, họ cười, họ khinh bỉ, chê trách.



Nhưng thời điểm đó, cô lựa chọn im lặng vì có thanh minh đến đâu thì trong đầu mấy người phán xét cô từ điều đó sẽ không chấp nhận, bởi những thứ không lành mạnh đã tiêm nhiễm vào đầu họ quá nhiều.

Với cô, đồng nghiệp của tôi có lẽ sẽ còn được "kín đáo" khi chỉ nghe họ xì xào, còn cô bạn đại học của tôi lại khác. Trong lần đi café, nó kể cho tất cả mọi người nghe về câu chuyện người bác lớn tuổi phán xét nó. Chuyện kể rằng, khi về quê chơi, người bác lớn tuổi khi nhìn thấy nó liền nói: "Con này mông to dễ đẻ, nhìn mắn lắm". Vì là người lớn tuổi nên nó cũng im lặng không nói gì chỉ cho đó là lời nói trêu đùa, nhảm nhí chứ chẳng to tát gì. Nhưng kỳ thực, nó ghét khi bị ai đó buông những lời nói thiếu lành mạnh về những người phụ nữ có vòng ba như nó. Và tôi nghĩ phải cho đây là một hành vi quấy rối tình dục tới những người phụ nữ.

Không lên tiếng thì có lỗi với bản thân, nhưng nói ra thì người ta bảo có gì to tát? Mẻ miếng thịt nào đâu!?

Trên thực tế, ở Việt Nam đã có rất nhiều phụ nữ bị quấy rối ở những nơi công cộng như là việc đi qua một đám người đàn ông thì họ nhận về những lời mời chào, phán xét những bộ phận, hành động trên cơ thể của người con gái hay "phổ biến" nhất là những cái "nút chuột", huýt sáo như "gọi đàn". Tuy nhiên, hầu hết người phụ nữ lựa chọn sự im lặng, bởi sợ bị người đời đàm tiếu, sợ bị dị nghị và cảm thấy đó là điều bình thường không ảnh hưởng đến bản thân quá nhiều. Đặc biệt một số phụ nữ tự đổ lỗi cho bản thân mình ăn mặc hở hang hay quá thoải mái với điều đó cho nên việc bị trêu đùa là bình thường.

Ảnh minh họa - pexels

Một số người quan điểm là "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu". Tức là đã là con gái thì cái việc trêu ghẹo thì cũng là điều bình thường thôi. Còn với những việc làm như thế hầu hết các người đàn ông tự nhận mình là vì say, vì cô gái ấy ăn mặc quá xinh, quá nóng bỏng nên họ chỉ trêu đùa và không có ác ý!?

Nhiều người còn cho rằng đó là một thói quen về văn hóa, một thực hành văn hóa ở Việt Nam, còn riêng về việc quấy rối tình dục thì đó chưa hẳn vì trên luật pháp chưa chỉ ra rõ thế nào được xem là quấy rối tình dục. Ví như là việc người phụ nữ đi trên đường bị mấy gã trai huýt sáo hoặc nói bình phẩm về phụ nữ rất khiếm nhã và tục tĩu chẳng hạn thì đúng là rất khó để chúng ta đưa về một tội danh xứng đáng.

Điều đáng lo ngại là tình trạng này được diễn ra khá phổ biến trong xã hội và đã trở thành hồi chuông cảnh báo, được xếp vào là một trong những hành vi quấy rối tình dục.

Chưa kể, một số chương trình từng coi đàn ông là món hàng trên sóng truyền hình. Những người đàn ông lên gameshow sẽ được những người phụ nữ, đàn ông ngồi dưới phán xét về ngoại hình, tính cách và thậm chí còn ví von họ như một món ăn tinh thần sảng khoái. Nhiều cô gái còn yêu cầu đàn ông cởi áo, khoe body để vuốt ve, sờ mó gây phản cảm đến người xem.

Ảnh minh họa - pexels

Chính vì điều này đã nảy sinh nhiều tranh cãi lớn, trong đó, phải nhắc đến ca sĩ Đức Tuấn đưa ra quan điểm về format trong một show hẹn hò hiện nay: "Các anh có thể đẹp trai, thân hình tuyệt mỹ, lãng mạn, giỏi giang trong lĩnh vực nào đấy. Nhưng các anh không phải là người đàn ông bản lĩnh, chững chạc, đáng tin cậy khi nhận lời đứng đó cho 6-7 người soi mói quần áo, đồng hồ, bông tai... rồi bình phẩm, cười nói".

Lời bình phẩm của Đức Tuấn đã nhận về những ý kiến đồng quan điểm, khi đàn ông tham gia gameshow chấp nhận việc để người phía dưới xem như một món hàng và liên tiếp "dạy khôn", chê bai về ngoại hình, tính cách và khả năng làm chồng.

Câu chuyện sẽ không to tát và mọi người sẽ không chú ý đến nếu ca sĩ Thái Trinh vừa qua, không đăng tải chuyện tham gia gameshow bị một nhân viên quay phim ngồi bên cạnh trong suốt quá trình bấm máy buông những lời nói khiếm nhã về cô.

Cô kể: "Thoạt đầu, anh này đánh giá ngoại hình của Trinh bằng những lời lẽ đùa cợt với đồng nghiệp. Đoạn này Trinh không chấp vì mình không đẹp hay có lỡ sứt sẹo thì mình chịu. Tuy nhiên, khi Trinh bấm thử chuông thì chị Puka có khen Trinh 'bấm chuông nhanh thế, có hỏi chắc chơi gameshow nhiều rồi hả?'. Khúc này, anh quay phim đó có nói với nhân viên khác rằng: 'Tay bấm chuông nhanh thế này chắc quen c*** c* nhiều rồi".

Nữ ca sĩ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Bởi không chỉ trên mạng xã hội, mà cả ngoài đời, nhiều người vẫn tự cho mình "quyền năng" sử dụng ngôn từ thô bỉ, dung tục để đùa cợt. Thậm chí, tình dục hóa câu chữ để thóa mạ người khác.

Những con số "biết nói"

Theo thống kê năm 2014 trên 2000 phụ nữ đã có tới 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục, tấn công tình dục bằng lời nói hay hành động nơi công cộng.

Theo đó, quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng đến nhân phẩm của nữ giới và nam giới. Đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đến với người nhận.

Ảnh minh họa - pexels

Những hình thức quấy rối tình dục bao gồm:

Hành vi quấy rối thể chất: Tiếp xúc, cố tình đụng chạm, sờ mó, cấu véo.

Hành vi quấy rối bằng lời nói: Là những nhận xét không đúng đắn, không phù hợp, có ngụ ý về tình dục, đề nghị, yêu cầu không được mong muốn một cách liên tục.

Hành vi quấy rối phi lời nói: Ngôn ngữ cơ thể không đúng đắn, phô bày tài liệu khiêu dâm.

Thế nhưng, luật pháp Việt Nam lại chưa chỉ ra rõ thế nào được cho là quấy rối, chỉ có chế tài xử phạt về hành vi tấn công tình dục ở từng mức độ. Đó cũng là bước rào cản khá lớn để xử lý việc quấy rối tình dục bằng lời nói.

Tại Ukraina, họ cũng đang phải đối mặt với việc bị quấy rối tình dục ở ngay nơi công cộng.

Ông Glenn Davies – Chuyên gia phát triển cao cấp về Giới và Hòa nhập cho người khuyết tật, Tổ chức phát triển quốc tế Coffey, cho rằng, 98% các vụ bạo lực hay quấy rối tình dục gây ra bởi nam giới.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội đã từng nói: "Phải coi đây là một sự nhạo báng, sự trêu đùa trên danh dự nhân phẩm của người phụ nữ" trong sự việc sàm sỡ thang máy chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng diễn ra vào năm 2019.

Cá nhân tôi, có lẽ phải đẩy sự việc lên điểm cao hơn, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn về việc nhạo báng, trêu đùa trên danh dự nhân phẩm của người khác. Và có lẽ, đây cũng sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho việc nhiều người coi nhẹ hoặc không để ý đến nhân quyền của cá nhân mình.

Xã hội càng phát triển, sự văn minh càng phải được đề cao hơn nữa không chỉ ở hành động mà còn là lời nói.