Bí quyết sở hữu bầu không khí mát mẻ trong những ngày nắng nóng

Mở cửa sổ thường xuyên



Trời nắng nóng, người dân thường có xu hướng đóng cửa nhiều hơn. Tuy nhiên, đóng cửa tất cả các phòng suốt ngày không phải là biện pháp chống nắng hiệu quả, vô tình ngăn không khí mát mẻ ban đêm đi vào nhà. Vì vậy, khi trời tắt nắng hay nhiệt độ bên ngoài giảm đi, bạn nên mở cửa sổ, cửa thông gió các phòng để đón luồng gió mát tự nhiên. Đây cũng là cách dễ nhất để bầu không khí trong nhà luôn trong lành, không bức bí.

Thường xuyên mở cửa sổ để lấy gió tự nhiên cho căn phòng mát mẻ và thoáng đãng

Lắp đặt rèm cửa chống nắng, màn chắn nhiệt

Những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời thường rất cao, và cửa sổ là nơi ánh mặt trời chiếu vào, hấp nhiệt cao nhất. Các nghiên cứu ước tính 30% lượng nhiệt không mong muốn trong nhà đến từ cửa sổ. Vì vậy, cách đơn giản lúc này là dùng tấm rèm che cửa, màn chắn nhiệt để ngăn ánh nắng chiếu trực tiếp chiếu vào và hạn chế lượng nhiệt từ bên ngoài. Sử dụng rèm chống nắng, màn chắn nhiệt còn giúp tiết kiệm phần lớn chi phí cho việc làm mát, mà vẫn giảm được nhiệt độ trong nhà, nhất là khi cửa sổ nhà bạn hướng về phía tây và phía nam.

Rèm cửa chống nắng, màn chắn nhiệt là lựa chọn hữu ích và tiết kiệm cho ngày nắng

Sử dụng điều hòa tiết kiệm điện

Ai cũng biết điều hòa là "cứu tinh" của ngày nắng nóng, nhưng lại đi kèm nỗi lo "hại điện". Lựa chọn điều hòa tiết kiệm điện của Samsung, câu chuyện hóa đơn tiền điện mỗi tháng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều với các gia chủ.

Điều hòa Samsung gây ấn tượng với người tiêu dùng nhờ khả năng tiết kiệm điện hiệu quả.

Sở hữu công nghệ tiên phong, điều hòa Samsung không chỉ làm mát nhanh hơn, đồng đều trong khắp không gian phòng mà còn tối ưu điện năng sử dụng, lọc sạch bụi bẩn, độ ồn thấp tạo môi trường sống thoải mái cho người dùng. Hiện 2 dòng điều hòa chính của Samsung - dòng Windfree và dòng Inverter - đều được người dùng đánh giá cao bởi khả năng làm mát lẫn tiết kiệm điện hiệu quả.

Trong khi Samsung Windfree gây ấn tượng bởi công nghệ Windfree, triệt tiêu gió buốt bằng cách cho phép làn gió mát lạnh dễ chịu phân tán qua 23.000 lỗ siêu nhỏ, thì điều hòa Samsung Inverter AR10DYHZAWKNSV sở hữu cánh đảo gió 4 hướng, làm lạnh nhanh hơn 43%, phân tán gió xa hơn và đồng đều khắp không gian phòng. Công nghệ Easy Filter Plus trên điều hòa Samsung Inverter AR10DYHZAWKNSV cho phép lọc bụi, kháng khuẩn hiệu quả, dễ dàng tháo lắp và làm sạch.

Cả hai thiết bị đều sở hữu công nghệ tiết kiệm điện vượt trội, với mức giảm tiêu thụ điện năng lên đến 73% so với điều hòa thông thường. Đi cùng độ bền cao nhờ thiết kế và vật liệu động cơ, khả năng tiết kiệm điện năng của điều hòa Samsung sẽ giúp các gia đình tiết kiệm được kha khá chi phí điện năng, cũng như bảo trì, bảo dưỡng.

Tiết kiệm điện đến 73%, Samsung Inverter AR10DYHZAWKNSV xua tan nỗi lo "hại điện" ngày nắng nóng

Thay đèn truyền thống bằng đèn LED

Đèn Led hiện đang là thiết bị chiếu sáng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn do tuổi thọ cao và tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng. Cụ thể, đèn Led giúp tiết kiệm đến 65% so với đèn compact và đèn huỳnh quang và tiết kiệm đến 90% so với bóng đèn sợi đốt. Trong những ngày nắng nóng, dùng đèn Led để chiếu sáng không chỉ giúp tiết kiệm mà còn hạn chế lượng nhiệt tỏa ra trong quá trình sử dụng, giúp căn nhà mát mẻ, dễ chịu hơn.

Đèn LED là lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình, vừa tiết kiệm điện, vừa giảm tỏa nhiệt

Rút nguồn thiết bị điện không sử dụng

Theo thống kê, rất nhiều thiết bị điện tử như máy tính, TV, dàn âm thanh... vẫn sử dụng điện năng và tăng nhiệt độ ngay cả khi đã tắt. Tuy mức độ làm nóng và tiêu hao năng lượng không cao, nhưng nếu tính trong một thời gian dài, con số lãng phí sẽ không hề nhỏ. Để hạn chế điều này, hãy rút nguồn tất cả các thiết bị khi bạn không có nhu cầu sử dụng, từ laptop, smartphone, iPad cho đến quạt điện tử, lò vi sóng, máy sấy tóc...

Rút nguồn các thiết bị điện không cần thiết còn giúp giảm nguy cơ cháy nổ ngày nắng nóng

Sử dụng tấm làm mát, gối lạnh cho phòng ngủ

Mùa hè nóng bức luôn khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu và dễ mất ngủ. Để giải quyết vấn đề này, sử dụng tấm làm mát và gối lạnh là một giải pháp hiệu quả giúp bạn có được giấc ngủ ngon và thoải mái. Được thiết kế giúp giảm nhiệt, mát lưng người dùng, tấm làm mát được làm từ các loại sợi tự nhiên như Tencel, tre và cotton sở hữu khả năng thoáng khí và làm mát cao. Trong khi gối lạnh có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể và mang lại cảm giác dễ chịu khi nằm nghỉ.

Một giấc ngủ ngon mùa hè không thể thiếu "bộ đôi" tấm làm mát và gối lạnh

Tạo các khoảng không gian thư giãn

Sự oi bức của mùa hè sẽ giảm đi đáng kể nếu bạn biết cách tận dụng những khoảng không gian xanh mát như sân vườn hay ban công để tạo ra một góc thư giãn tuyệt vời cho những ngày nắng nóng. Tạo ra những khoảng không gian xanh mát không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, giảm bớt cái nóng mùa hè mà còn mang lại vẻ đẹp và sức sống cho ngôi nhà. Bên cạnh sân vườn và ban công, bạn cũng có thể tạo ra những góc xanh ngay trong nhà, như đặt một vài chậu cây cảnh nhỏ trên bệ cửa sổ, kệ sách hay bàn làm việc để tăng thêm cảm giác thư giãn và tươi mới.

Những khoảng không gian xanh xung quanh ngôi nhà có thể giúp giảm nhiệt đáng kể

Có thể thấy, không khó để tạo nên một không gian sống mát mẻ và thoải mái hơn cho cả nhà trong những ngày nắng nóng. Điều quan trọng nằm ở cách bạn sử dụng kiến thức và kỹ năng tiêu dùng một cách hiệu quả. Còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay những mẹo trên để cùng gia đình vượt qua mùa hè sắp tới?