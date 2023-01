Bí quyết sắm Tết thảnh thơi và tiết kiệm trong thời "bão giá"

Không khí Xuân tràn ngập siêu thị trên cả nước

Chuẩn bị từ sớm, lên kế hoạch cụ thể



Thay vì đợi "nước đến chân mới nhảy", thời điểm hiện tại rất thích hợp để chị em phụ nữ bắt tay vào lập danh sách những thứ cần mua và ngân sách cho việc chi tiêu trước Tết. Đây là bí quyết giúp số tiền mua sắm Tết luôn nằm trong "tầm kiểm soát". Đặc biệt, hãy liệt kê theo tuần tự thời điểm phù hợp để mua sắm từng loại mặt hàng khác nhau như đồ gia dụng, đồ trang trí nhà cửa, thực phẩm khô có hạn sử dụng xa và cuối cùng là các loại thực phẩm tươi sống...

Hàng hóa Tết vô cùng đa dạng trưng bày tại MM

Sắm Tết tại siêu thị MM Mega Market Thăng Long, bác Phượng (Trần Thái Tông, Hà Nội) cho biết: "Những năm trước, tôi đi mua ở mỗi nơi một vài món, vừa mất công, tốn thời gian mà cuối cùng cũng chẳng tiết kiệm hơn. Năm nay, tôi quyết định chỉ đến MM Mega Market. Hàng hóa Tết ở đây rất đa dạng, từ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống… cho đến các mặt hàng đồ dùng gia dụng, thời trang…".



Năm nay MM Mega Market lên kế hoạch trưng bày hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán từ 15/12/2022 tới 21/01/2023 để người dân có thể linh hoạt mua sắm. Đồng thời, MM Mega Market đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20% - 30% so với Tết 2022 và 40% - 50% so với những tháng bình thường. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt… tăng đến 100%.

Mua sắm các sản phẩm chất lượng với giá cực tốt

MM Mega Market cũng chú trọng hơn vào các sản phẩm đóng gói lớn, nhằm giúp khách hàng thoải mái mua sắm nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm. Song song, hệ thống siêu thị cũng tăng nguồn cung những thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đạt chất lượng VSATTP và các mặt hàng thời trang, làm đẹp, trang trí nhà cửa.



"Săn" khuyến mại để sắm Tết đủ đầy

Đi "săn" các chương trình khuyến mại hấp dẫn là cách làm quen thuộc của nhiều người tiêu dùng để vượt qua thời kỳ bão giá nói chung và dịp Tết cận kề nói riêng. Kinh nghiệm phổ biến là chị em nên lựa chọn địa điểm mua sắm bày bán sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhất là khi lựa chọn thực phẩm tươi sống, cần ưu tiên những thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Sản phẩm hữu cơ tại MM Mega Market được khách hàng tin tưởng lựa chọn

Chị Bích Hạnh (Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Gia đình tôi mua thực phẩm tươi sống tại MM Mega Market An Phú đã lâu, vì ở đây có hai thương hiệu riêng thực phẩm tươi sạch "We are fresh" và thực phẩm hữu cơ "MM Bio" bao gồm các sản phẩm cao cấp từ các loại thịt đến rau củ quả... Vì thế, khi sắm Tết tôi vẫn đến MM Mega cho đảm bảo!"



Chị Thu Hương (Quận 1) cũng đồng tình: "MM Mega Market có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, như giảm giá đến 50% các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, mua 1 tặng 1, mua nhiều lợi nhiều… nên mua sắm ở đây rất tiết kiệm!"

Năm nay, MM Mega vẫn khuyến khích đặt hàng trực tuyến qua 3 kênh là website MM Click & Get, kênh Zalo và số hotline của trung tâm gần nhất. Trên kênh đang có hơn 10.000 sản phẩm thuộc các nhóm hàng thiết yếu như bánh kẹo, mứt, thức uống, thực phẩm tươi sống để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết. "Đơn hàng được giao trong vòng 4 giờ sau khi xác nhận và miễn phí vận chuyển trong bán kính 7 km, kể cả sau giờ hành chính" chị Hương chia sẻ thêm.

Nguồn hàng hóa được đảm bảo ổn định tại MM

Xu hướng chung của người tiêu dùng năm nay là không tích trữ hàng hóa, thay vào đó là mua sắm đủ dùng. "MM Mega Market mở cửa xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, chỉ nghỉ mồng 1 Tết và phục vụ từ 6 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày nên không cần tích trữ nhiều," anh Tuấn Hoàng (Lạc Long Quân, Hà Nội) chia sẻ. "Chưa kể hình thức thanh toán rất linh hoạt, tôi có thể thanh toán qua Momo hoặc Payoo, chuyển khoản qua Zalo Pay hoặc sử dụng VNPay, ATM nội địa...".



Có thể nói, dù khó khăn về kinh tế, Tết luôn là ngày lễ lớn nhất trong năm, mang nhiều ý nghĩa. Ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc điều hành của MM Mega Market chia sẻ: "Dù năm qua là một năm khó khăn với người dân Việt Nam nhưng chúng tôi vẫn mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy nhất cho khách hàng bằng việc đảm bảo nguồn hàng hóa ổn định, đa dạng chủng loại tại tất cả các Trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc. Cùng nhau, chúng ta hướng đến một năm mới với nhiều thay đổi tích cực hơn".